V-Gehäuse: Sieht so die Playstation 5 aus?

Ein Patent-Antrag von Sony ist entdeckt worden. Verrät dieser Antrag, wie die Playstation 5 aussehen wird?

Vergrößern Sieht so die Playstation 5 aus? © Letsgodigital

Über das Innenleben der Playstation 5 hat Sony bereits einiges verraten, wobei noch viele Details fehlen. Aber wie wird die Playstation 5 eigentlich aussehen? Die niederländische Website Letsgodigital hat einen Patent-Antrag von Sony entdeckt , der einen ersten Hinweis liefern könnte.

Vergrößern Patent-Antrags-Vergleich © Letsgodigital

Mit dem Patentantrag sichert sich Sony das Design eines namentlich nicht genannten Unterhaltungsgeräts. Der Antrag wurde am 28.5.2019 eingereicht und dann am 13. August 2019 registriert. In einem Screenshot vergleicht Letsgodigital den Antrag mit dem von Sony für eine andere Playstation-4-Variante am 23. Februar 2017 eingereichten Antrag in Brasilien. Beide Anträge tragen die Klassifikation "14.02", was als Hinweis gedeutet wird, dass es sich bei dem abgebildeten Gerät um eine Spielekonsole handeln könnte.

Ein weiterer Hinweis, dass es sich um eine Konsole handeln könnte: Als Produkt-Designer für das Gehäuse wird Yusuhiro Ootori genannt, der bei Sony als technischer Direktor tätig ist. Ootori hatte seinerzeit das Gehäuse der Playstation 4 vorgestellt, es ist der Mann mit dem weißen Handschuh in diesem Youtube-Clip.

Auffällig ist am Gehäuse-Design das große "V" in der Mitte. Es könnte für die "5" im Namen der Playstation 5 stehen. Andererseits sieht das Gehäuse aber deutlich klobiger aus als das der Playstation 4. Klar erkennbar ist auch der Einschub für Bluray-Medien und mehrere USB-Anschlüsse an der Frontseite. Die Playstation 5 soll deutlich mehr Leistung als der Vorgänger bieten, dazu benötigen die Komponenten natürlich auch eine entsprechende Lüftung. Im Design sind viele Lüftungsschlitze an den Seiten und in der Mitte des "V" erkennbar.



Ob es sich tatsächlich um das Playstation-5-Gehäuse handelt, kann aber letztendlich nicht mit 100-prozentiger Sicherheit gesagt werden. Es könnte sich auch um das Design eines anderen Sony-Geräts handeln.

