Hans-Christian Dirscherl

Eine Urlaubsreise in Coronazeiten zu buchen ist ein risikoreiches Unterfangen. Verbraucherschützer geben Tipps.

Vergrößern Urlaubsplanung in Coronazeiten: Verbraucherschützer geben Tipps © Iryna Rasko/Shutterstock.com

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e.V. hat hier online Tipps für die Urlaubsplanung während der Covid-19-Pandemie zusammengestellt. Wir fassen die wesentlichen Punkte zusammen.

Pauschalreise buchen

Noch immer warten viele Kunden auf die Erstattung ihrer Vorauszahlungen für gebuchte Reisen, die wegen der Covid-19-Pandemie ausgefallen sind. Damit sich dieses Problem 2021 nicht wiederholt, raten die Verbraucherschützer, dass Urlauber eher eine Pauschalreise buchen, anstatt Flüge und Übernachtungen getrennt zu buchen. Denn bei Pauschalreisen seien Urlauber besser abgesichert, wie Kerstin Heidt, Referentin für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, erläutert. Bei Pauschalreisen ist nämlich der Preis über eine Versicherung des Reiseveranstalters abgesichert. Dies muss das Unternehmen mit einem Sicherungsschein bei der Buchung nachweisen. Erst dann dürfen Veranstalter oder Reisebüros eine Anzahlung verlangen.

Stornierung und Reisekostenerstattung

Ob Reisende in der Pandemie kostenfrei stornieren können, hängt von unterschiedlichen Aspekten ab. Eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes ist hier natürlich sehr hilfreich. Informieren Sie sich auf der Webseite des Auswärtigen Amtes über Reisehinweise und Reisewarnungen zur Ihrem geplanten Urlaubsland. Aber auch die Tarifbedingungen von Fluggesellschaften oder der Unternehmenssitz des Vertragspartners können hierbei eine entscheidende Rolle spielen. Wichtig ist außerdem, wann welche Vorauszahlungen fällig werden und welche Stornierungsmöglichkeiten im Vertrag festgehalten sind. Bei diesen wichtigen rechtlichen Fragen sollten Verbraucher immer auf eine schriftliche Regelung im Vertrag bestehen.

Erst möglichst spät buchen

Idealerweise buchen Sie spontan und zahlen erst kurz vor Reisebeginn. Wichtig ist eine klare schriftliche Regelung für den Fall, dass die Reise durch Einschränkungen unmöglich oder stark erschwert wird – zum Beispiel bei Lockdown, Beherbergungsverboten oder Ausgangssperren am Reiseziel.

„Wer nur einen Flug buchen will, tut das am besten direkt bei der Airline und zahlt per Kreditkarte. Falls die Airline Insolvenz anmeldet, besteht so eine größere Chance auf Erstattung“, so Kerstin Heidt. Voraussetzung ist, dass die Kreditkartengesellschaft ein Chargeback-Verfahren anbietet.