Uplay+: Ubisoft-Spieleflat startet mit 108 Spielen

Panagiotis Kolokythas

Ubisoft verrät nun, welche Spiele zum Start des neuen Abo-Services Uplay+ verfügbar sein werden. Darunter starke Titel.

Vergrößern Uplay+ startet im September © Ubisoft

Auf der Spielemesse E3 in Los Angeles hatte Ubisoft seinen neuen Spiele-Abodienst Uplay+ für Windows-PCs vorgestellt, der am 3. September 2019 starten und 14,99 Euro im Monat kosten wird. Jetzt verrät Ubisoft auch, welche Spiele zum Start von Uplay+ verfügbar sein werden: Insgesamt 108 Spiele können unbegrenzt während der Abolaufzeit heruntergeladen und gespielt werden.

Darunter auch alle Ubisoft-Neuheiten am Tag der Veröffentlichung und natürlich alle bereits erschienen Ubisoft-Spiele und diverse Klassiker. Laut Ubisoft erhalten die Abonnenten auch jeweils die "beste Edition" der Spiele inklusive DLCs und anderer zusätzlicher Inhalte. Ebenfalls dabei sind damit alle Spiele etwa der Reihen Assassin´s Creed, Anno, Die Siedler, Prince of Persia und Far Cry.



Unter anderem erhalten die Abonnenten von Uplay+ den Zugriff auf unter anderem folgende Spiele (eine Auswahl):



Tom Clancy´s Ghost Recon Breakpoint (verfügbar ab 1. Oktober 2019)

Watch Dogs Legion (verfügbar ab 6. März 2020)

Gods & Monsters (verfügbar ab 25. Februar 2020)



Assassin´s Creed Odyssey

Assassin´s Creed III Remastered



Anno 1800

The Crew 2

Tom Clancy´s The Division 2

Farcry 5

Farcry New Dawn

Farcry Primal



Prince of Persia - The Two Thrones

Trials Rising

Die Siedler - Das Erbe der Könige (History Edition)

For Honor - Marching Fire Edition

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

Steep

Heroes of Might & Magic VII - Trial by Fire

Trackmania Turbo

Splinter Cell Blacklist

Rayman Origin

Wer sich bei Uplay+ ab sofort und bis zum 15. August 2019 anmeldet, der kann Uplay+ dann zum Start vom 3. September bis 30. September 2019 kostenlos ausprobieren. Der monatliche Abo-Preis beträgt anschließend 14,99 Euro.