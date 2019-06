Uplay+: Alle Ubisoft-PC-Spiele für 14,99 Euro/Monat

Panagiotis Kolokythas

Ubisoft hat auf der E3 seinen neuen Abo-Service Uplay+ angekündigt. Im Paket sind alle alten und neuen Spiele von Ubisoft.

Vergrößern Uplay+ startet im September © Ubisoft

Die - nennen wir sie mal - "Netflix-isierung" des PC-Gaming-Marktes schreitet voran: Nach EA Origin Access Premier und dem neuen Xbox Game Pass für PCs von Microsoft hat auch der Publisher Ubisoft den Start eines eigenen Spiele-Abo-Dienstes angekündigt. Wer sich bei Uplay+ ab sofort und bis zum 15. August 2019 anmeldet, der kann Uplay+ dann zum Start vom 3. September bis 30. September 2019 kostenlos ausprobieren. Der monatliche Abo-Preis beträgt anschließend 14,99 Euro.

"Die Videospielindustrie verändert sich ständig und die Bedürfnisse unserer Spieler entwickeln sich weiter. Bei Ubisoft sind wir bestrebt, unseren Spielern das beste Erlebnis und die Möglichkeit zu bieten, die verschiedenen Welten zu entdecken, die wir für sie geschaffen haben", erklärt Brenda Panagrossi, Vice President of Platform and Product Management. Und weiter: "Mit Uplay+ können wir den Spielern mehr Freiheit geben, indem wir den Zugriff auf unseren umfangreichen Katalog noch einfacher machen."



Die Bibliothek von Uplay+ wird zum Start über 100 Windows-Spiele-Titel umfassen, wie Ubisoft verspricht. Darunter auch alle kürzlich veröffentlichten Spiele, etwa Tom Clancy´s The Division 2, Assassin´s Creed Odyssey, Tom Clancy´s Rainbow Six Siege, Far Cry 5, Anno 1800 und viele mehr. Hinzu kommen alle Ubisoft-Klassiker der erfolgreichen Reihen wie Far Cry, Prince of Persia, Tom Clancy´s Splinter Cell, Beyond Good & Evil, Heroes of Might and Magic, Silent Hunter, Anno und Die Siedler.

Die Abonnenten von Uplay+ erhalten zusätzlich den sofortigen Zugriff auf neue Ubisoft-Titel, sobald diese offiziell verfügbar sind. Hinzu kommen - je nach Verfügbarkeit - der automatische Zugang zu Beta- und Early-Access-Versionen.

Damit werden die Abonnenten von Uplay+ von Tag 1 unter anderem diese von Ubisoft angekündigten Spiele direkt spielen dürfen: Watch Dogs: Legion, Gods & Monsters, Tom Clancy´s Ghost Recon Breakpoint.

Ubisoft kündigt außerdem an, dass Uplay+ ab dem Jahr 2020 auch für die Game-Streaming-Plattform Stadia von Google verfügbar sein wird.