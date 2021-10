Frank Ziemann

Nach Firefox 93 sind nun auch Updates für Thunderbird und Tor Browser erhältlich. Darin sind einige Sicherheitslücken beseitigt.

Vergrößern Thunderbird und Tor Browser

Nachdem Mozilla am 5. Oktober neue Firefox-Versionen veröffentlicht hat, sind nun auch Thunderbird 91.2.0 und 78.15.0 sowie Tor Browser 10.5.8 verfügbar. Die neuen Versionen sind für Windows, macOS und Linux erhältlich und schließen Sicherheitslücken der Vorversionen.



Thunderbird wird durch MZLA Technologies weiterentwickelt, einer Mozilla-Tochter. In beiden Versionszweigen sind Schwachstellen behoben worden, die aus dem Firefox-Code stammen. Außerdem haben die MZLA-Entwickler einige Bugs beseitigt. Für Thunderbird 78.x wird es (wie für Firefox ESR 78.x) keine weiteren Updates geben. Den Wechsel zur neueren Version Thunderbird 91.2 sollten Sie daher nicht auf die lange Bank schieben.



Der auf Firefox ESR basierende Tor Browser 10.5.8 profitiert von den in Firefox ESR 78.15.0 gestopften Lücken. Da es für Firefox ESR 78.x keine weiteren Updates geben wird, erfolgt im November der Wechsel auf Firefox ESR 91.x als Basis. Bereits Anfang letzter Woche ist Tor Browser 10.5.7 für Android erschienen, der schon eine aktuellere Version (92.0) des HTML-Renderers Gecko enthält.



Am 2. November will Mozilla Firefox 94 sowie Firefox ESR 91.3 veröffentlichen.