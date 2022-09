Update auf Firefox 105 beseitigt sieben Sicherheitslücken

Frank Ziemann

Mozilla schließt mit der neuen Browser-Version Firefox 105 mindestens sieben Sicherheitslücken und bringt einige neue Funktionen. Auch für Firefox ESR und Thunderbird sind Updates erhältlich.

Vergrößern Update für Firefox

Mozilla hat Firefox 105.0 sowie Firefox ESR 102.3 freigegeben. Die Entwickler haben vor allem Schwachstellen und andere Bugs behoben. Firefox soll nun bei knappem Arbeitsspeicher stabiler laufen. Unter Windows werden Fingergesten auf einem Touchpad unterstützt.



Das Update auf Firefox 105 beseitigt mindestens sieben Sicherheitslücken , von denen Mozilla drei oder mehr als hohes Risiko ausweist. Intern gefundene Schwachstellen führt Mozilla nur summarisch auf, ohne ihre Zahl anzugeben. Die eine oder andere davon könnte laut Mozilla möglicherweise ausgenutzt werden, um Code einzuschleusen und auszuführen. Angriffe auf Firefox-Lücken sind zurzeit nicht bekannt. Über das "≡ Menü » Hilfe » Über Firefox" können Sie das Update manuell anstoßen.



Wenig Neuerungen in Firefox 105

Wenn Sie eine Web-Seite ausdrucken wollen, bietet Ihnen Firefox 105 in der Vorschau die Option, nur die erste Seite zu drucken. Unter Windows können Sie mit einer Zwei-Finger-Geste in der Chronik vor- und zurückspringen. Geht der freie Arbeitsspeicher zur Neige, soll Firefox trotzdem stabil laufen. Mozilla hat den Umgang mit knappem Speicher unter Windows und Linux verbessert.

Das vollständige Changelog zu Firefox 105 finden Sie hier bei Mozilla.



Ausblick: Cookie-Dialoge unterdrücken



Die Firefox-Entwickler arbeiten bereits seit geraumer Zeit daran, die beim Aufruf einer Website angezeigten Cookie-Dialoge selbst zu behandeln. Diese Bemühungen bekommen durch den kürzlichen Verkauf der Browser-Erweiterung "I don’t care about Cookies" an Avast eine aktuelle Bedeutung. Wie Sören Hentzschel berichtet, sind bisherige Nutzer des Add-ons darüber alles andere als glücklich. Ab wann Firefox diese Funktion selbst übernehmen kann, ist jedoch noch nicht bekannt.



▶Die neuesten Sicherheits-Updates





Firefox ESR und Thunderbird



Die im Juni freigegebene neue Generation Firefox ESR 102.x erhält mit Version 102.3.0 ihr drittes Sicherheits-Update. Darin haben die Entwickler mindestens sechs Lücken gestopft, die Mozilla auch in Firefox 105 geschlossen hat. Intern entdeckte Speicherfehler könnten ausgenutzt werden, um eingeschleusten Code auszuführen.



Eine neue Version des Tor Browser , basierend auf Firefox ESR 102.3, ist noch nicht verfügbar, dürfte jedoch in Kürze erscheinen.



Thunderbird 102.3 ist ein Update für die im Juni eingeführte neue Mailer-Generation. Hierin sind mehrere Schwachstellen behoben, die das Mail-Programm vor allem von Firefox geerbt hat. Hinzu kommen etliche Bugfixes.



Am 18. Oktober will Mozilla Firefox 106 sowie Firefox ESR 102.4 veröffentlichen, am 15. November sollen Firefox 107 sowie Firefox ESR 102.5 folgen.