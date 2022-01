Update auf Chrome 97 schließt 37 Lücken

Frank Ziemann

Google hat seinen Browser in der neuen Hauptversion Chrome 97 bereitgestellt. Die Google-Entwickler haben darin 37 Sicherheitslücken beseitigt, von denen eine als kritisch gilt.

Google startet mit der neuen Hauptversion Chrome 97.0.4692.71 in das neue Jahr. Im Chrome Release Blog führt Prudhvikumar Bommana 24 behobene Schwachstellen auf, die durch externe Forscher entdeckt und gemeldet worden sind. Eine der Lücken ist als kritisch eingestuft. Keine der Sicherheitslücken gilt aktuell als 0-Day, demnach sind also bislang keine Angriffe bekannt, bei denen eine der Lücken ausgenutzt würde.



Als kritisch sieht Google die Sicherheitslücke CVE-2022-0096 an, eine Use-after-free-Lücke im Storage-Modul. Google stuft zehn der extern entdeckten Schwachstellen (CVE-2022-0097 bis -0106) als hohes Risiko ein. Darunter sind fünf Use-after-free-Lücken und drei Pufferüberläufe in verschiedenen Komponenten sowie eine Typ-Verwechslung in der Javascript-Engine V8. Weitere zehn der extern entdeckten Lücken (CVE-2022-0107 bis -0114) sind als mittleres Risiko ausgewiesen. Die Entdecker erhalten Prämien in Höhe von bislang insgesamt 54.000 US-Dollar, wobei die Prämien in einigen Fällen noch nicht festgelegt sind (TBD: to be determined). Zu den 13 intern entdeckten Schwachstellen macht Google wie immer keine Angaben.



Andere Chromium-basierte Browser



Jetzt sind wieder die Hersteller anderer Chromium-basierter Browser gefordert, ihre Programme zu aktualisieren. Die aktuellen Versionen Microsoft Edge 96.0.1054.62, Brave 1.31.91 und Opera 82.0.4227.43 setzen auf Chromium 96.0.4664.110. In Vivaldi 5.0.2497.32 steckt die etwas neuere Chromium-Version 96.0.4664.113. Damit waren diese Browser bis vor Kurzem auf dem neuesten Stand.



Chrome 97.0.4692.72 für iOS und Chrome 97.0.4692.104 für Android sind ebenfalls erhältlich. Am 1. Februar soll Chrome 98 folgen.



Chromium-basierte Browser in der Übersicht: