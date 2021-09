Update auf Chrome 94 beseitigt 19 Schwachstellen

Frank Ziemann

Google hat seinen Browser Chrome in der neuen Hauptversion 94 veröffentlicht. Die Entwickler haben darin 19 Sicherheitslücken geschlossen.

Bereits drei Wochen nach Chrome 93 hat Google die neue Chrome-Version 94.0.4606.54 für Windows, macOS und Linux bereitgestellt. Im Chrome Release Blog führt Srinivas Sista 17 behobene Schwachstellen auf, die externe Sicherheitsforscher entdeckt und an Google gemeldet haben. Fünf sind als hohes Risiko ausgewiesen, zehn als mittleres Risiko. Hinzu kommt zwei weitere, intern gefundene Schwachstellen, zu denen Google wie immer keine Angaben macht.



Den Sicherheitsforschern, die Schwachstellen entdeckt und an Google gemeldet haben, hat das Unternehmen bislang bereits 56.000 US-Dollar an Prämien zuerkannt. Für einige Lücken steht die Höhe der jeweiligen Prämie noch nicht fest (TBD: to be determined). Je 10.000 Dollar gibt es für zwei Use-after-free-Lücken, die als mittleres Risiko gelten und bereits im Juli an Google gemeldet wurden.



Wesentliche Neuerungen für Benutzer gibt es mit Chrome 94 nicht. Für Web-Entwickler hat Google immer Neues parat, teils mit beträchtlichem zeitlichen Vorlauf, um die Migration auf neue Schnittstellen (APIs) zu erleichtern. Was Web-Entwickler neben der neuen Version 9.4 der Javascript-Engine V8 erwartet, finden Sie im Chromium-Blog .



Die Hersteller anderer Chromium-basierter Browser sind gefordert, bald nachzuziehen. Brave, Microsoft Edge, Opera und Vivaldi sind zurzeit auf ähnlichem Stand, was die mit Chrome/Chromium 93.0.4577.82 vor einer Woche geschlossenen Sicherheitslücken betrifft. Wer Googles erhöhte Kadenz (ab sofort alle vier Wochen eine neue Hauptversion) wie gut mitgehen kann, werden die kommenden Monate zeigen.



Für Android steht im Google Play Store Chrome 94.0.4606.50 bereit, in Apples App Store gibt es Chrome 94.0.4606.52 für iOS. Am 19. Oktober soll Chrome 95 erscheinen, am 16. November soll Chrome 96 folgen.



Chromium-basierte Browser in der Übersicht:



Browser Version Chromium-Version Google Chrome 94.0.4606.54 94.0.4606.54 🟢 Microsoft Edge 93.0.961.52 93.0.4577.82 🟠 Brave 1.29.81 93.0.4577.82 🟠 Vivaldi 4.2.2406.48 93.0.4577.83 🟠 Opera 79.0.4143.50 93.0.4577.82 🟠 Chromium-basierte Browser – Stand: 21.09.2021