Update auf Chrome 106 stopft 20 Lücken

Google hat seinen Browser Chrome in der neuen Hauptversion 106 bereitgestellt. Die Entwickler haben 20 Sicherheitslücken im Browser geschlossen.

Mit Chrome 106.0.5249.61/62 für Windows (106.0.5249.61 für macOS und Linux) hat Google seinen Web-Browser in dieser Woche auf die Generation 106 aktualisiert. In der neuen Hauptversion haben die Entwickler 20 Schwachstellen beseitigt. Chrome bekommt seinen eigenen Zertifikatsspeicher.



Im Chrome Release Blog führt Srinivas Sista diejenigen 16 der insgesamt 20 beseitigten Sicherheitslücken auf, die durch externe Forscher entdeckt und an Google gemeldet wurden. Google stuft fünf dieser Schwachstellen als hohes Risiko ein. Acht Lücken gelten als mittleres, drei als niedriges Risiko. Viele sind Use-after-free-Lücken in verschiedenen Browser-Komponenten, etwa in CSS, Survey oder Media.



Bislang hat Google den externen Forschern 38.500 US-Dollar an Prämien zuerkannt. Details zu den intern gefundenen Sicherheitslücken hat Google wie immer nicht veröffentlicht. In aller Regel aktualisiert sich Chrome automatisch, wenn eine neue Version verfügbar ist. Mit „ ≡ Hilfe » Über Google Chrome “ können Sie die Update-Prüfung manuell anstoßen.



Chrome bekommt eigenen Zertifikatsspeicher



Google will Chrome unabhängig von fremden Zertifikatsspeichern machen und verpasst seinem Browser einen eigenen, „Chrome Root Store“ genannt. Diese neue Funktion wird schrittweise bei einer wachsenden Zahl von Anwendern aktiviert. Begonnen hat Google damit bereits mit Chrome 105 bei einigen Windows- und Mac-Nutzern. Über die nächsten Wochen und Monate werden immer mehr Nutzer den neuen Zertifikatsspeicher erhalten, meist ohne es zu bemerken.





Andere Chromium-basierte Browser

Die Hersteller anderer Chromium-basierter Browser sind nun wieder gefordert, mit entsprechenden Updates nachzuziehen. Brave hat noch am selben Tag wie Google ein Update veröffentlicht. Brave 1.44.101 fußt jedoch bereits auf der etwas neueren Chromium-Version 106.0.5249.65. Microsoft (Edge), Vivaldi und Opera sind noch nicht so weit.



Chrome 106.0.5249.65 für Android sowie Chrome 106.0.5249.70 für iOS hat Google ebenfalls bereits freigegeben. Am 25. Oktober will Google Chrome 107 veröffentlichen.



Chromium-basierte Browser in der Übersicht: