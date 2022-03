Update auf Chrome 100 schließt 28 Lücken

Frank Ziemann

Google hat seinen Browser Chrome in der neuen Hauptversion 100 bereitgestellt. Darin haben die Entwickler 28 Sicherheitslücken geschlossen.

Vergrößern Chrome wird 100.

Google hat Chrome auf die Version 100.0.4896.60 aktualisiert. Somit ist Chrome der erste Browser, bei dem die Hauptversionsnummer dreistellig wird. Edge wird in den nächsten Tagen nachziehen, Firefox soll am 3. Mai folgen. Web-Entwickler, die in Scripten die Browser-Versionsnummer abfragen, sollten ihren Code überprüfen, ob er damit richtig umgehen kann.



Im Chrome Release Blog führt Srinivas Sista diejenigen 20 Sicherheitslücken auf, die externe Forscher entdeckt und an Google gemeldet haben. Darunter sind neun Schwachstellen, die als hohes Risiko eingestuft sind. Weitere zehn Lücken gelten als mittleres Risiko. Unter Letzteren ist mit CVE-2022-1135 diejenige Schwachstelle, deren Entdecker die höchste Prämie erhält. Für die Use-after-free-Lücke in der Komponente Shopping Cart (Einkaufswagen, Warenkorb) bekommt Wei Yuan 16.000 US-Dollar.



Insgesamt hat Google bislang 51.000 Dollar an Prämien zuerkannt, doch bei etlichen Lücken ist die Höhe der Belohnung noch nicht festgelegt. Details zu den intern gefundenen Schwachstellen hat Google wie immer nicht veröffentlicht. In aller Regel aktualisiert sich Chrome automatisch, wenn eine neue Version verfügbar ist.



Andere Chromium-basierte Browser



Die Hersteller anderer Chromium-basierter Browser müssen nun wieder nachziehen und ihre Programme ebenfalls aktualisieren. Nach dem Notfall-Update für Chrome 99 vom 25. März haben Microsoft (Edge), Brave und Vivaldi schnell reagiert und schon am Folgetag ebenfalls Updates bereitgestellt . Opera 85.0.4341.28 ist hingegen erst am 29. März, wenige Stunden vor Chrome 100, erschienen. Alle vier Browser waren also vor diesem Chrome-Update auf dem bis dahin aktuellen Sicherheitsstand.



Chrome 100.0.4896.58 für Android sowie Chrome 100.0.4896.56 für iOS sind ebenfalls bereits erhältlich. Am 26. April will Google Chrome 101 veröffentlichen.



Chromium-basierte Browser in der Übersicht: