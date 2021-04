Update: Oculus Quest 2 bekommt 120-Hz-Modus

Denise Bergert

Mit dem Software-Update v28 bekommt das VR-Headset Oculus Quest 2 zahlreiche neue Features.

Vergrößern Neue Features für die Oculus Quest 2. © Oculus

Hersteller Oculus hat in dieser Woche das Software-Update v28 für sein Virtual-Reality-Headset Oculus Quest 2 angekündigt . Das Update soll in den nächsten Wochen erscheinen und die VR-Hardware um mehrere neue Features erweitern. Eine dieser neuen Funktion hört auf den Namen Oculus Air Link. Dabei handelt es sich um die Möglichkeit, PC-VR-Spiele kabellos an die Oculus Quest 2 zu streamen. Voraussetzung ist eine gute WLAN-Verbindung. Die klassische Kabelverbindung liefert außerdem auch weiterhin bessere Bildqualität. Dass Air Link auch für die erste Generation der Oculus Quest verfügbar gemacht werden könnte, schließt Oculus nicht aus. Derzeit wolle sich das Unternehmen aber nur auf die Oculus Quest 2 konzentrieren.

Das Software-Update bringt außerdem Support für eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz mit. Aktuell unterstützt die Oclus Quest nur 90 und 72 Hz. Um das neue Feature nutzen zu können, muss die Entwickler-Gemeinde ihre Spiele und Anwendungen jedoch erst an die Funktion anpassen und entsprechende Updates veröffentlichen. Als drittes neues Feature bringt das Software-Update v28 einige Verbesserungen für Infinite Office mit. Als Teil von Oculus Home schickt Infinite Office Nutzer an einem virtuellen Arbeitsplatz. Auf diese Weise können sich Oculus-Nutzer mit Hilfe von realen Objekten einen Schreibtisch in der virtuellen Welt gestalten.