Unveröffentlichtes Motorola-Handy auf Amazon

Denise Bergert

Das bislang unveröffentlichte Moto Z4 ist auf Amazon erhältlich, kann dort bestellt werden und wird sogar geliefert.

Vergrößern Das Moto Z4 wurde bislang noch gar nicht offiziell angekündigt. © Motorola

Das Motorola Moto Z4 wurde noch nicht einmal offiziell angekündigt, dennoch ist das Smartphone bereits bei Amazon gelistet , kann bestellt werden und wird sogar geliefert. Ein Reddit-Nutzer spürte das Gerät zufällig beim US-Ableger von Online-Händler Amazon auf und orderte es kurzerhand. Das Moto Z4 wurde direkt von Amazon geliefert und erlaubte dem Reddit-Nutzer einen detaillierten Blick auf die neue Hardware.

Das Moto Z4 wird in den USA demnach 499,99 US-Dollar kosten. Das Smartphone bietet einen OLED-Bildschirm im 6,4-Zoll-Format mit einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln. Zur weiteren Ausstattung gehören 128 Gigabyte interner Speicher, 4 Gigabyte Arbeitsspeicher, in In-Display-Fingerabdruck-Scanner sowie Support für microSD-Karten. Im Gehäuse werkeln ein Snapdragon 675 und eine Adreno-608-Grafikeinheit. Ebenfalls an Bord sind ein Akku mit 3.600 mAh, USB Typ-C und ein klassischer Kopfhörer-Anschluss. Die Rückseiten-Kamera löst mit 48 Megapixeln auf, die Front-Linse schafft 25 Megapixel.

Das Moto Z4 wurde bei Amazon mittlerweile wieder entfernt. Wann die offizielle Ankündigung sowie der Verkaufsstart erfolgen, ist bislang noch unklar.