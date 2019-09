Unu: Scooter mit SIM-Karte von Vodafone

Denise Bergert

Im Rahmen einer Kooperation zwischen Unu und Vodafone können Scooter-Besitzer künftig ihr Smartphone als Zündschlüssel benutzen.

Vergrößern Unu kooperiert mit Vodafone © Unu

Das Berliner E-Scooter-Start-up Unu hat diese Woche auf der IAA in Frankfurt eine Partnerschaft mit dem Mobilfunkanbieter Vodafone angekündigt . In den neuen E-Scooter-Modellen von Unu sind SIM-Karten von Vodafone fest verbaut. Der Vorteil: Das Smartphone ersetzt hier künftig den Zündschlüssel. Die E-Scooter von Unu werden einfach mit dem Mobiltelefon über die integrierte SIM-Karte freigeschaltet und gestartet. So können die elektrisch betriebenen Motorroller auch mit Freunden oder Familienmitgliedern geteilt werden.

Unu will die vernetzten E-Scooter unter anderem als Leasing-Fahrzeuge anbieten, in Städten per Sharing-Dienst zur Verfügung stellen, aber auch andere Sharing-Anbieter beliefern, die die Fahrzeuge unter eigenem Namen verleihen können. Neben der Aktivierung per Smartphone bringt die integrierte SIM-Karte noch weitere Vorteile. So können etwa Updates automatisch aus der Cloud aufgespielt werden. Unu will in Vodafones Start-up-Programm Uplift noch weitere digitale Funktionen in Deutschland testen. Konkrete Details dazu stehen bislang allerdings noch aus.

