Unschlagbar günstig: Solider Saugroboter mit WLAN & Alexa

Hans-Christian Dirscherl

Auf Amazon gibt es nur heute den bewährten Saugroboter RoboVac 15C MAX konkurrenzlos günstig.

Vergrößern Solider Saugroboter mit WLAN & Alexa jetzt unschlagbar günstig © Amazon/Eufy

Auf Amazon gibt es den RoboVac 15C MAX, einen bewährten Saugroboter von Eufy, jetzt besonders günstig. Dieses Modell besitzt zwar weder Lidar noch Kamera, punktet dafür aber mit einer erfahrungsgemäß kräftigen Saugleistung. Der RoboVac 15C MAX kostet nur heute 179,99 Euro statt der sonst üblichen 299 Euro UVP. Der realistische Straßenpreis für diesen Saugroboter liegt bei rund 230 Euro, wie unser Preisvergleich zeigt. Das heutige Angebot auf Amazon ist also richtig gut.

Sie bedienen den RoboVac 15C MAX entweder über die Schalter direkt am Roboter oder über die mitgelieferte Fernbedienung oder über die via WLAN (nur 2,4 GHz wird unterstützt) verbundenen App. Sprachbefehle über Alexa und Google Assistant sind ebenfalls möglich. Außerdem können Sie auch einen Timer setzen.

RoboVac 15C MAX nur heute für 179,99 Euro kaufen

Der RoboVac 15C MAX reinigt nach dem Chaos-Prinzip, fährt also in der Wohnung wild hin und her. Deshalb benötigt er für eine Reinigung länger als hochpreisigere Roboter mit Lidar oder Kamera. Und der RoboVac 15C MAX fährt vermutlich etwas schwungvoller gegen Hindernisse beziehungsweise weicht diesen nicht so elegant aus wie Roboter mit Lidar- oder Kamera-Unterstützung. Kleine Hindernisse wie Spielzeug oder Kabel sollten Sie vor dem Reinigungsvorgang besser wegräumen.

Doch auf die Saugleistung hat das keinen Einfluss, bei besonders stark verschmutzten Stellen erhöht der Roboter automatisch seine Saugleistung. Wer also einfach nur einen günstigen Saugroboter will, der zu zuverlässig reinigt, ist mit so einem einfacher konstruierten Modell gut bedient. Die Bewertungen auf Amazon sind überwiegend positiv.

Wichtig: Der Roboter ist laut Hersteller 7,2 cm hoch. Falls Sie wollen, dass der RoboVac 15C MAX unter Ihrer Couch oder unter Ihrem Bett saugt, dann messen Sie vor dem Kauf, wie viel Abstand zwischen dem Boden und der Unterkante Ihrer Möbel ist.

Im Lieferumfang sind enthalten: RoboVac 15C MAX, Fernbedienung (2 AAA-Batterien inklusive), Ladestation, AC-Netzteil, Reinigungswerkzeug, waschbarer Unibody-Filter, 4 Seitenbürsten, 5 Kabelbinder, Bedienungsanleitung.

