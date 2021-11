Unschlagbar günstig: AVM-Netzwerk-Produkte jetzt mit 15 % Rabatt

Optimale Anbindung an Router/Fritzbox über eigenes 5-GHz-Band mit max. 4x4 (Uplink), unabhängiger zweiter Access Point im 5-GHz-Band (2x2) für die Anbindung von WLAN-Geräten

Einrichtung per Knopfdruck

Übernimmt WLAN-Namen und -Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router über WPS), so dass keine Änderungen an den WLAN-Geräten erforderlich sind