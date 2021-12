Unreal Engine 5: Zelda-Level mit neuer Engine nachgebaut

Michael Söldner

Durch den Einsatz der Unreal Engine 5 erstrahlt das Dorf Kakariko aus „Zelda: Ocarina of Time“ in nie gesehenem Glanz.

Vergrößern Die Unreal Engine 5 soll künftige Spiele auf ein neues Niveau hieven. © epicgames.com

Zum Release im Jahr 1998 erschien „Zelda: Ocarina of Time“ für die Nintendo-Konsole N64 zwar spielerisch wegweisend, optisch wirken die wabernden Texturen und die geringe Weitsicht aus heutiger Zeit jedoch sehr unschön. Dies wollte YouTuber RwanLink nicht dabei belassen: Er stellte das Dorf Kakariko mit der erst kürzlich angekündigten Unreal Engine 5 komplett nach. Das Ergebnis lässt selbst Spielern mit hochgezüchteten Gaming-Rechnern die Kinnlade nach unten klappen. Nichts erinnert mehr an die beschränkten Möglichkeiten der betagten Nintendo-Konsole. Stattdessen sorgt die Unreal Engine 5 für ein 4K-Effektfeuerwerk, welches selbst aktuelle Blockbuster-Spiele alt aussehen lässt.

Rückkehr nach Kakariko

Gleichzeitig beweist RwanLink, warum die Unreal Engine schon seit Jahren bei Spieleentwicklern und Grafik-Fetischisten so beliebt ist. Die neuen Möglichkeiten der Version 5 erlauben Grafiken, die frühere Spiele deutlich in den Schatten stellen. Die Auswahl des Dorfs Kakariko für seinen Nachbau scheint nicht zufällig. Schließlich gehört das Level zu den Videospiel-Orten, die sich in viele Gamer-Erinnerungen eingebrannt haben. Im Verlauf der Handlung von „Zelda: Ocarina of Time“ kehrten Spieler mehrfach an diesen Ort zurück, entsprechend sind die meisten Eckpunkte des Dorfes auch heute noch wiederzuerkennen.

Alte Atmosphäre in neuem Glanz

Besonders ins Auge fallen die vielen Pflanzen, die realistische Beleuchtung und generell die Atmosphäre des Nachbaus. Speziell der Vergleich zu den früher sehr eindimensional wirkenden Gebäuden sorgt für den Aha-Effekt. Auch die Hauptfigur Link wirkt durch die im Wind wehende Mütze fast schon lebensecht. Leider lässt sich die Grafik-Demo nicht auf den eigenen Rechner herunterladen. Dennoch wirkt das Ergebnis auch in Videoform erstaunlich.







