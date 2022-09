Unreal Engine 5: Kostenlose Grafikdemo mit Waldszenen zum Download

Michael Söldner

Eine kostenlose Grafikdemo zeigt, wie beeindruckend echt ein mit der Unreal Engine 5 gestalteter Wald aussehen kann.

Vergrößern Die Grafikdemo von MAWI United ist mit drei unterschiedlichen Jahreszeiten ausführbar. © youtube.com

Die Unreal Engine 5 soll kommende Spiele auf ein neues Grafik-Niveau hieven. Texturen sollen aus jeder Entfernung betrachtet lebensecht wirken, dazu kommen Beleuchtung mit Raytracing und sekundenschnelle Ladezeiten. Es könnte jedoch noch viele Monate oder Jahre dauern, bis die veröffentlichten Spiele auf Basis der Unreal Engine 5 tatsächlich für offene Münder sorgen. Bis dahin können Besitzer einer potenten Grafikkarte mit entsprechenden Demos schon einmal einen Blick auf die fotorealistischen Möglichkeiten der Unreal Engine 5 werfen.

Drei Videos des gleichen Waldes

Der deutsche Asset-Anbieter MAWI United hat kürzlich eine Grafikdemo veröffentlicht, die sich kostenlos herunterladen und ausprobieren lässt. Die Demo zeigt einen Nadelwald, der mit der Unreal Engine 5 gerendert wurde. Mit seiner Demo will MAWI United neue Kunden gewinnen, die genau einen solchen Wald in ihr Spiel integrieren wollen. Wer keine Zeit verlieren will, kann sich die Grafikdemo mithilfe von drei Videos sofort anschauen. Darin ist der gleiche Wald in unterschiedlichen Versionen zu sehen: im Sommer , im Herbst und im Winter . Alle drei Szenerien beeindrucken durch ihre fotorealistische Darstellung und lassen auf entsprechende Spiele hoffen.

Selbst auf dem PC installieren

Wer über einen flotten Gaming-Rechner verfügt, darf die Grafikdemo auch kostenlos herunterladen und auf seinem PC ausprobieren. Hier ist jedoch zu bedenken, dass mindestens eine Geforce GTX 1080 verbaut sein sollte. Damit läuft die Demo in HD-Auflösung mit 30 Bildern pro Sekunde. Für flüssige 60 Bilder pro Sekunde muss es schon eine Geforce RTX 2070 sein. Wer den Wald in 4K-Auflösung über den Bildschirm laufen lassen möchte, benötigt sogar eine Geforce RTX 3080. Eine Interaktion mit dem Wald ist leider nicht möglich. Die Grafikdemo dient damit eher als Stresstest für die verbaute Grafikkarte.



Grafikdemo von MAWI United kostenlos herunterladen