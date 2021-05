Unreal Engine 5: Download der Early-Access-Version

Denise Bergert

Epic Games stellt über den Epic-Games-Launcher eine kostenlose Early-Access-Version der Unreal Engine 5 zum Download bereit.

Vergrößern Interessierte Entwickler können die Unreal Engine 5 bereits ausprobieren. © Epic Games

Entwickler Epic Games hat in dieser Woche eine Early-Access-Version der Unreal Engine 5 veröffentlicht . Die Software steht über den Epic-Games-Launcher für alle interessierten Entwickler zum kostenlosen Download bereit. Epic Games betont, dass es sich bei der Early-Access-Version noch nicht um die finale Fassung mit vollem Funktionsumfang handelt. In der Vorab-Version sind jedoch bereits viele der neuen Features enthalten, die im Rahmen der Ankündigung im vergangenen Jahr gezeigt wurden.

Ab Bord ist unter anderem „Nanite“. Das virtualisierte Mikropoligon-Geometrie-System erlaubt Entwicklern die Erstellung von Spielen mit einer massiven Anzahl an geometrischen Details. Ebenfalls in der Early-Access-Version enthalten ist „Lumen“ – eine volldynamische globale Beleuchtungslösung. Epic Games arbeitet außerdem daran, die Erstellung von Open-World-Spielen mit der Unreal Engine 5 zu vereinfachen. Einige der dafür nötigen Tools wie „World Partition“, „One File Per Actor“ und „Data Layers“ sind in der Vorab-Version bereits verfügbar. Die neue Unreal Engine bietet außerdem verbesserte Animationstools, die ebenfalls bereits ausprobiert werden können. Weiterhin enthalten ist das neue Sound-Tool „Metasounds“ sowie die überarbeitete Bedienoberfläche des Unreal Editors.