Unlimited-Tarif für nur 14,99 Euro und monatlich kündbar

Mit diesem Handytarif surfen und streamen Sie so viel Sie wollen - und das für nur 14,99 Euro monatlich! Hier finden Sie alle Infos.

Vergrößern Handytarif mit unbegrenztem Datenvolumen © SFIO CRACHO/Shutterstock.com

Wer einen Handytarif ohne Datenlimit sucht, der muss normalerweise tief in die Tasche greifen. Bei der Telekom kostet ein solcher Tarif derzeit rund 85 Euro im Monat, bei O2 ist er mit über 40 Euro günstiger als bei der Telekom, aber noch immer teuer. Und genau diesen Tarif " O2 Free Unlimited Smart" gibt es für kurze Zeit bei Mobilcom-Debitel für nur 14,99 Euro pro Monat inklusive Allnet-Flat - und zwar auf dieser speziellen Bestellseite . Außerdem sind Sie sehr flexibel, da Sie monatlich wieder kündigen können!



Wer die Flexibilität nicht benötigt, der kann auch die 2-Jahres-Variante abschließen. Die kostet auch nur 14,99 Euro pro Monat, Sie bekommen aber noch drei Monate Readly gratis obendrauf, um tausende Magazine und Zeitungen in der App zu konsumieren - PC-WELT ist übrigens auch dabei. Und Sie können sich den Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro erstatten lassen, wenn Sie eine SMS mit "AG Online" an 22240 senden.

Anbieter: Mobilcom-Debitel



Tarif-Basis: O2 Free Unlimited Smart



Netz: O2

Unbegrenztes LTE-Datenvolumen (10 Mbit/s)

Telefon-Flat

SMS-Flat

VoLTE & WLAN Call

Mindestvertragslaufzeit: 1 Monat oder 24 Monate

Monatspreis: 14,99 Euro (ab 25. Monat: 34,99 Euro)



Anschlussgebühr 39,99 Euro (wird beim 2-Jahres-Vertrag erstattet bei SMS "AG Online" an 22240)

Aktion endet am 08.03.2021 um 11 Uhr



Die Konditionen sind außerordentlich gut für einen Handytarif, der unbegrenztes Datenvolumen bietet. Kleiner Wermutstropfen, der grundsätzlich aber keiner ist: Die Geschwindigkeit liegt bei 10 Mbit/s. In der Praxis spüren Sie aber keinen großen Unterschied zu schnelleren Tarifen. Sie können ebenfalls Videos streamen in HD-Qualität, Musik streamen und UHD-Qualität und alle Social-Media-Apps nutzen sowie den Tarif als Hotspot für ein weiteres Gerät verwenden.



Readly können Sie ganze drei Monate kostenfrei nutzen, wenn Sie sich für die klassischen Vertrag mit 24-monatiger Laufzeit entscheiden. Sollten Sie den Dienst in der Zeit nicht kündigen, verlängert sich das Abo jeweils um einen Monat mit einer Kündigungsfrist von 14 Tagen zum Monatsende. Die Grundgebühr beträgt nach dem Testzeitraum 9,99 Euro.

Alternative mit höherer Geschwindigkeit

Sollten Sie dennoch einen Tarif mit besonders hoher Bandbreite bei viel Datenvolumen suchen, dann können wir Ihnen die beiden nachfolgenden Tarife empfehlen. Bei Mobilcom-Debitel bekommen Sie nämlich satte 20 und 60 GB Daten bei einer Geschwindigkeit von 225 Mbit/s. Zusätzlich sind Sie sehr flexibel, da Sie monatlich kündigen können.

20 GB LTE mit 225 Mbit/s im O2-Netz für nur 16,99 Euro - monatlich kündbar

60 GB LTE mit 225 Mbit/s im O2-Netz für nur 29,99 Euro - monatlich kündbar

