Unlimited LTE-Tarif mit 1 Monat Gymondo gratis zum Top-Preis

Dennis Steimels

Sie bekommen nicht nur unbegrenztes Datenvolumen mit voller LTE-Geschwindigkeit, sondern auch noch einen Monat Gymondo kostenlos. Hier finden Sie alle Details.

Vergrößern Handytarif mit unbegrenztem Datenvolumen und LTE Max © SFIO CRACHO/Shutterstock.com

Normalerweise muss man für Handytarife mit unbegrenztem Datenvolumen und LTE Max tief in die Tasche greifen. Bei der Telekom kostet ein solcher Tarif derzeit rund 85 Euro im Monat, bei O2 ist er mit 54,99 Euro für die monatlich kündbare Variante zwar günstiger, aber noch immer teuer. Und genau diesen O2-Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen und LTE mit bis zu 225 Mbit/s gibt es für nur 29,99 Euro aktuell bei Mobilcom-Debitel - und zwar auf dieser speziellen Bestellseite . Gegenüber dem Original-O2-Tarif sparen Sie in Summe satte 630 Euro auf zwei Jahre gerechnet. Den Tarif können Sie monatlich wieder kündigen. Außerdem erhalten Sie einen Monat Gymondo gratis - auch dieses Abo können Sie jederzeit wieder kündigen. Das Angebot endet heute um 18 Uhr .



Unlimited-Tarif mit LTE 225 Mbit/s + monatlich kündbar + Gymondo für 29,99 Euro



Anbieter: Monbilcom-Debitel



Tarif-Basis: Mobilcom-Debitel O2 Free Unlimited Max



Netz: O2

Unbegrenztes LTE-Datenvolumen (225 Mbit/s)

Telefon- & SMS-Flat



EU-Roaming inklusive



Grundgebühr pro Monat: 29,99 Euro

Monatlich kündbar



Anschlussgebühr 9,99 Euro

1 Monat Gymondo gratis



Unlimited-Tarif mit LTE 225 Mbit/s + monatlich kündbar + Gymondo für 29,99 Euro

Die Konditionen des Angebots sind stark. Sie sparen gegenüber dem Originaltarif von O2 satte 25 Euro und die Anschlussgebühr ist auch 30 Euro günstiger - bei O2 ist allerdings noch 5G inklusive. Mit unbegrenztem Datenvolumen und voller LTE-Geschwindigkeit können Sie unterwegs auch problemlos Videos auf Youtube oder Filme und Serien auf Netflix in bester Qualität streamen - und zwar so viel und so lange Sie wollen, da es keine Datengrenze gibt!

Gymondo ist bei diesem Tarif für einen Monat gratis mit dabei. In diesem Testzeitraum können Sie jederzeit wieder kündigen. Sollten Sie nicht kündigen, dann verlängert sich das Abo jeweils um einen weiteren Monat mit einer monatlichen Kündigungsfrist von 14 Tagen zum Monatsende und einer Grundgebühr von 8,99 Euro pro Monat. Um Gymondo nutzen zu können, müssen Sie sich bei dem Anbieter registrieren.