Universal veröffentlicht ersten Film zeitgleich im Kino und im Stream

Denise Bergert

NBC Universal und Comcast veröffentlichen mit Trolls World Tour den ersten Film zeitgleich im Kino und im Stream.

Vergrößern Trolls World Tour läuft am 10. April zeitgleich im Kino und im Stream an. © Dreamworks / Universal

Nach dem schlechtesten Kino-Wochenende in den USA und Kanada der vergangenen 20 Jahre, reagiert nun auch die Filmbranche auf die weltweite Coronavirus-Pandemie. NBC Universal und Comcast haben sich dazu entschieden, Filme künftig zeitgleich mit dem Kinostart auch bei Streaming- und On-Demand-Anbietern verfügbar zu machen. Der Startschuss für den zeitgleichen Release soll am 10. April mit dem Dreamworks-Animationsfilm Trolls World Tour fallen. Aktuelle Kinofilme wie The Invisible Man, The Hunt und Emma sollen ebenfalls am 20. März einen vorgezogenen Heimkino-Start bekommen. Die Filme können 48 Stunden lang zum Preis von 19,99 US-Dollar ausgeliehen werden.

Normalerweise warten die Produktionsstudios nach dem Kinostart rund 90 Tage, bis sie ihre Filme auch für den Heimkinomarkt veröffentlichen. Angesichts der aktuellen Corona-Pandemie, gelten in vielen Kinos jedoch Zuschauerbeschränkungen, während sie in anderen Ländern aktuell geschlossen sind. Am vergangenen Wochenende spielten die zehn erfolgreichsten Kinofilme in den USA und Kanada zusammengenommen nur 50 Millionen US-Dollar ein. Im Vergleich zu Vorwoche bedeutete das einen Einnahmen-Rückgang von rund 60 Prozent.