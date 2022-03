Unity: Neue Techdemo zeigt lebensechte Haare

Michael Söldner

Eine neue Techdemo von Unity soll zeigen, dass sich menschliche Haare auch in Spielen realitätsnah darstellen lassen.

Vergrößern Die Unity Engine will speziell bei der Darstellung von Menschen und Haaren zulegen. © unity.com

Bei der Entwicklung vieler Spiele wird die Unreal Engine eingespannt, doch auch die Unity Engine der US-Firma Unity Technologies kommt häufig zum Einsatz. In einer neuen Techdemo haben die Macher nun einen Blick auf die Zukunft der Spieleentwicklung gewährt. Die schlicht „Enemies“ getaufte Präsentation soll auf der GDC 2022 offiziell vorgestellt werden, als Video steht die Techdemo aber schon jetzt bereit.

Haare im Fokus

Besonders im Fokus stand bei der neuen Techdemo offenbar die Darstellung von Menschen und ihren Haaren. Gezeigt wird eine ältere Frau in einem Raum vor einem Schachbrett. Im Anschluss fängt eine der Spielfiguren Feuer und die Protagonistin wendet sich dem Zuschauer zu. Unity will damit seine neue Echtzeit-3D-Technologie namens RT3D zur Schau stellen. Diese soll eine visuelle Qualität erlauben, die bislang nicht möglich war.

Strähnenbasierte Haare

Speziell die Darstellung der Haare weiß zu gefallen. Hierfür wurde eine völlig neue Lösung zum Erstellen, Importieren, Simulieren und Rendern von strähnenbasierten Haaren entwickelt. Zum Einsatz kommen auch Echtzeit-Raytracing-Reflektionen, Raytracing-Umgebungsverdeckung und eine native Unterstützung von Nvidias DLSS. Dadurch soll die Techdemo auch in einer niedrigeren Auflösung als 4K noch beeindrucken. Am Unity-Stand wollen die Macher ihre Technik im Rahmen der Game Developers Conference (GDC) im Zeitraum vom 23. bis 25. März den anwesenden Besuchern vorstellen. Wann erste Spiele mit der neuen Technik erscheinen, bleibt allerdings offen. Häufig zeigen die Techdemos neue technische Möglichkeiten, die meist erst in einigen Jahren weite Verbreitung im Spieledesign finden. Spieler dürfen sich aber wohl in naher Zukunft auf virtuelle Menschen freuen, die kaum noch von der Realität zu unterscheiden sind.







