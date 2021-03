Unerwarteter Spiele-Nachschub für Playstation VR

Michael Söldner

Sony spendiert der betagten VR-Brille für Playstation 4 in diesem Jahr mindestens sechs neue Spiele.

Playstation VR soll auch 2021 noch mit neuen Spielen versorgt werden. © playstation.com

Nach der Ankündigung einer gänzlich neuen VR-Brille für die Playstation 5, die Ende Februar 2021 angekündigt, aber erst 2022 erscheinen soll, rechneten Spieler nicht mehr mit einer breiten Unterstützung der ursprünglich für die PS4 veröffentlichten VR-Hardware PSVR. Doch nun hat Sony überraschend sechs neue Spiele für Playstation VR angekündigt, die voraussichtlich alle noch in diesem Jahr erscheinen werden. Ein Highlight davon ist sicherlich „ Doom 3 VR Edition “. Die Umsetzung des 2004 veröffentlichten Ego-Shooters soll bereits am 29. März 2021 erscheinen. Neben schärferen Texturen und überarbeiten Shadern dürfte vor allem das gemächliche Spieltempo im Zusammenspiel mit dunklen Korridoren für spannende Momente sorgen. Ein Preis steht allerdings noch nicht fest.

Mit „Song in the Smoke“ soll außerdem ein waschechtes Survival-Spiel für Playstation VR erscheinen. Im Trailer sind beispielsweise Aktivitäten wie Jagen, Feuer machen, Kämpfe oder das Herstellen von Waffen zu sehen. Bei „Fracked“ handelt es sich hingegen um einen Action-Shooter, der ganz unterschiedliche Aktivitäten wie Ski fahren, Klettern und Sprünge von Klippen umfasst. Fans dürfen sich außerdem über einen Nachfolger von „I Expect You To Die“ freuen. Teil 2 setzt erneut auf ein Agenten-Setting und stellt dem Spieler zahlreiche Rätsel, die unter Zeitdruck und Einsatz des eigenen Lebens gelöst werden müssen. Dabei kommt der Humor nicht zu kurz, schon Teil 1 gehört in jede VR-Sammlung. „Zenith“ soll hingegen ein waschechtes MMORPG werden, welches speziell für VR entwickelt wird. Die offene Welt erinnert dabei an die „Zelda“-Reihe und dürfte speziell beim Erkunden in einer Gruppe mit Freunden viel Spaß machen. „After the Fall“ soll der direkte Nachfolger des Zombie-Shooters „Arizona Sunshine“ werden. Diesmal dürfen jedoch bis zu vier Spieler kooperativ gegen die Untoten antreten. Als Schauplatz dient diesmal nicht die Wüste von Arizona, sondern das Los Angeles der 80er Jahre.

