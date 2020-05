Unbegrenztes LTE-Datenvolumen und Allnet-Flat für nur 19,99 Euro

Dennis Steimels

Mit diesem Handytarif surfen und streamen Sie so viel Sie wollen - und das für nur 19,99 Euro monatlich! Hier finden Sie alle Infos.

Vergrößern Handytarif mit unbegrenztem Datenvolumen © SFIO CRACHO/Shutterstock.com

Wer einen Handytarif ohne Datenlimit sucht, der muss normalerweise tief in die Tasche greifen. Bei der Telekom kostet ein solcher Tarif knapp 85 Euro im Monat, bei O2 ist er mit 30 Euro günstiger, aber noch immer teuer . Und genau diesen O2-Tarif mit unbegrenztem LTE-Datenvolumen gibt es derzeit powered by Mobilcom-Debitel bei Handy.de für gerade mal 19,99 Euro pro Monat inklusive Allnet-Flat und Erstattung der Anschlussgebühr! Gegenüber dem Original O2-Tarif sparen Sie in Summe knapp 280 Euro über die gesamte Laufzeit!



Hier geht's zum Angebot: Unbegrenztes LTE-Datenvolumen für nur 19,99 pro Monat



Anbieter: Mobilcom-Debitel bei Handy.de

Tarif-Basis: O2 Free Unlimited Basic



Netz: O2

Unbegrenztes LTE-Datenvolumen (2 Mbit/s)

Telefon-Flat in alle deutschen Netze

SMS-Flat in alle deutschen Netze

EU-Roaming inklusive (2.000 kbit/s im Download und 1.000 kbit/s im Upload bis zu 15 GB)



Grundgebühr pro Monat: 19,99 Euro

Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate



Anschlussgebühr 39,99 Euro (wird erstattet nach SMS mit AP frei an 8362)

Keine Datenautomatik



Hier geht's zum Angebot: Unbegrenztes LTE-Datenvolumen für nur 19,99 pro Monat

Bei einem so günstigen Preis für diese Konditionen muss es natürlich einen Haken geben, der grundsätzlich aber keiner ist: Der Tarif bietet tatsächlich unbegrenztes LTE-Datenvolumen, aber nur mit einer Geschwindigkeit von 2 Mbit/s. Klingt zunächst nach nicht viel, in der Praxis werden Sie aber kaum nennenswerte Unterschiede feststellen, wie auch die Redaktion von Handy.de in ihrem Fazit zum Tarif festhält: "Beim Surfen im Internet waren in unserem Test keine Unterschiede zu einem Handytarif mit maximaler Übertragungsgeschwindigkeit zu bemerken."

Die Geschwindigkeit reicht für alles aus, was Sie mit dem Handy unterwegs machen. Sie können Apps wie Whatsapp, Instagram, Facebook und Co. nutzen. Musikstreaming per Spotify und Deezer funktioniert. Auch können Sie Youtube nutzen und Serien sowie Filme über Netflix, Amazon Video & Co. in normaler Auflösung streamen.

Alternative mit höherer Geschwindigkeit

Sollten Sie dennoch einen Tarif mit besonders hoher Bandbreite bei viel Datenvolumen suchen, dann können wir Ihnen die beiden nachfolgenden Tarife empfehlen. Bei Mobilcom-Debitel bekommen Sie nämlich satte 20 und 60 GB Daten bei einer Geschwindigkeit von 225 Mbit/s. Zusätzlich sind Sie sehr flexibel, da Sie monatlich kündigen können.

20 GB LTE mit 225 Mbit/s im O2-Netz für nur 16,99 Euro - monatlich kündbar

60 GB LTE mit 225 Mbit/s im O2-Netz für nur 29,99 Euro - monatlich kündbar

Deals von PC-Welt abonnieren:

Unsere Redaktion pickt täglich die absoluten Pralinen aus dem Riesenangebot an Schnäppchen heraus und zeigt sie dann in diesem Beitrag. Melden Sie sich zusätzlich bei unserem Deals-Push an und erhalten Sie täglich die besten Angebote mit PC-Welt Push-Nachrichten und in unserem Newsletter .