Unlimited-Tarif für nur 14,99 Euro und monatlich kündbar

Mit diesem Handytarif surfen und streamen Sie so viel Sie wollen - und das für nur 14,99 Euro monatlich! Hier finden Sie alle Infos.

Vergrößern Handytarif mit unbegrenztem Datenvolumen © SFIO CRACHO/Shutterstock.com

Wer einen Handytarif ohne Limit sucht, der sollte sich unbedingt das Angebot von Mobilcom-Debitel ansehen. Denn auf dieser speziellen Bestellseite können Sie jetzt den Tarif " O2 Free Unlimited Basic " in der monatlich kündbaren Variante sichern. Pro Monat zahlen Sie nur 14,99 Euro , was dem absoluten Bestpreis entspricht. Denn bei O2 zahlen Neukunden für den gleichen Tarif 34,99 Euro und damit satte 20 Euro mehr im Monat. Zusätzlich erhalten Sie zum Mobilcom-Debitel-Tarif vier Monate Deezer gratis . Das Angebot gilt voraussichtlich bis zum 29. März 2021 .

Hier geht's zum Angebot: Unbegrenztes LTE-Datenvolumen für nur 14,99 Euro (monatlich kündbar)

Anbieter: Mobilcom-Debitel



Tarif-Basis: O2 Free Unlimited Basic



Netz: O2

Unbegrenztes LTE-Datenvolumen (2 Mbit/s)

Telefon-Flat

SMS-Flat

VoLTE & WLAN Call

Mindestvertragslaufzeit: 1 Monat



Monatspreis: 14,99 Euro (ab 25. Monat 29,99 Euro)



Anschlussgebühr 19,99 Euro

Aktion endet am 29.03.2021



Hier geht's zum Angebot: Unbegrenztes LTE-Datenvolumen für nur 14,99 Euro (monatlich kündbar)

Die Konditionen sind sehr gut für einen Handytarif, der unbegrenztes Datenvolumen bietet. Kleiner Wermutstropfen, der grundsätzlich aber keiner ist: Die Geschwindigkeit liegt bei nur 2 Mbit/s. Sie können alle Anwendungen wie Instagram, Whatsapp, Facebook und Co. problemlos nutzen. Auch Musikstreaming über Spotify oder Deezer klappt unterwegs. sie können sogar Videos über Youtube und Netflix in normaler Qualität mobil streamen. Ab dem 25. Monat erhöht sich der Monatspreis, behalten Sie dies im Hinterkopf, falls Sie kündigen möchten.



Zum Tarif erhalten Sie noch vier Monate Deezer kostenlos. Sie können jederzeit im Testzeitraum kündigen, wenn Ihnen das Angebot nicht gefallen sollte. Nach dem Testzeitraum kostet der Dienst 9,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar.

Alternative mit höherer Geschwindigkeit

Sollten Sie dennoch einen Tarif mit besonders hoher Bandbreite bei viel Datenvolumen suchen, dann können wir Ihnen die beiden nachfolgenden Tarife empfehlen. Bei Mobilcom-Debitel bekommen Sie nämlich satte 20 und 60 GB Daten bei einer Geschwindigkeit von 225 Mbit/s. Zusätzlich sind Sie sehr flexibel, da Sie monatlich kündigen können.

20 GB LTE mit 225 Mbit/s im O2-Netz für nur 16,99 Euro - monatlich kündbar

60 GB LTE mit 225 Mbit/s im O2-Netz für nur 29,99 Euro - monatlich kündbar

Unbegrenztes Datenvolumen mit 225 Mbit/s im O2-Netz pro Tag 0,99 Euro - täglich kündbar



