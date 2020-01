Umfrage: Playstation hat die treuesten Fans

Michael Söldner

Die Käufer einer Playstation sind loyaler als die einer Xbox. Bei PC-Spielern spielt die Marke eine kleinere Rolle.

Vergrößern Sonys Playstation hat offenbar die treueren Fans. © playstation.com

Wer sich einmal eine Playstation angeschafft hat, der hält einer Umfrage zufolge stärker zu dieser Marke als Käufer einer Xbox: Während nur 31 Prozent der Microsoft-Fans ihrer Konsole die Treue halten, sind es bei der Playstation knapp 41 Prozent. Und auch wenn Nintendo gemeinhin die meisten Fanboys für sich gewinnen kann, fällt die Markentreue mit 30,4 Prozent sogar noch etwas geringer aus als bei Microsofts Xbox. Für PC-Spieler spielt die Marke ihres Rechners eine noch kleinere Rolle: 14,7 Prozent der Besitzer eines Gaming-PCs eines bestimmten Herstellers halten diesem die Treue, bei Gaming-Notebooks fällt der Wert mit 8,6 Prozent noch geringer aus. Bei den VR-Headsets ist die Markentreue kaum noch zu belegen: HTC Vive hat mit 3,6 Prozent nur einen hauchdünnen Vorsprung vor Oculus Rift mit 3,3 Prozent.

Die Umfrage entstand im Rahmen einer Studie von Best SEO Companies . Dafür wurden 1.800 Teilnehmer zu ihrer Loyalität zu einer bestimmten Marke befragt. Neben Konsolen und PC-Hardware waren auch Fastfood-Ketten, Smartphones oder Turnschuhe Teil der Befragung. Die überschaubare Anzahl an Teilnehmern hat in Anbetracht der 106 Millionen PS4-Besitzer und knapp 47 Millionen Xbox-One-Spieler aber nur wenig Aussagekraft. Häufig geben auch die Spiele, die nur für eine bestimmte Plattform zur Verfügung stehen, den Ausschlag bei der Kaufentscheidung.

