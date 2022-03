Ukraine erlaubt Kryptowährungen wegen zahlreicher Spenden

Michael Söldner

Wegen der Vielzahl an Spenden hat die Ukraine nun kurzerhand Kryptowährungen im Land erlaubt.

Vergrößern Die Ukraine hat Kryptowährungen als offizielles Zahlungsmittel zugelassen. © iStockphoto.com/DorottyaMathe

Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy hat ein Gesetz unterzeichnet, welches Kryptowährungen in der Ukraine als Zahlungsmittel erlaubt . Die Entscheidung wurde als Ergebnis der Tatsache getroffen, dass immer mehr Spenden gegen den Krieg in Form von Kryptowährungen das Land erreichen. Konkret handle es sich um mehrere zehn Millionen US-Dollar, die von Einzelpersonen und Gruppen gespendet wurden, um dem Land im Krieg gegen Russland zu helfen.

Einfache Registrierung nötig

Das von Zelenskyy eingebrachte Gesetz wurde bereits durch das ukrainische Parlament unterzeichnet und bildet die Grundlage für „den legalen Markt von virtuellen Währungen in der Ukraine“. Ukrainische Banken können für Kryptofirmen Konten eröffnen. Dazu müssen sich die jeweiligen Unternehmen lediglich bei der Regierung registrieren lassen. Die Anlagen von Privatpersonen sollen weiterhin im gleichen Umfang abgesichert werden wie normale Währungen.

Auch Privatpersonen investieren bereits

Via Telegram teilte der ukrainische Vize-Präsident Mykhailo Fedorov mit, dass man damit den Kryptosektor aus dem Schattendasein herausholen wolle. Kryptowährungen hätten sich seit Kriegsbeginn als attraktive Möglichkeit zur Unterstützung der Armee erwiesen. In den drei Wochen seit Kriegsbeginn seien Fedorov zufolge schon 54 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen gespendet worden. Andere Insider berichten sogar von über 100 Millionen US-Dollar an Spenden mit Kryptowährungen. Auch ukrainische Privatpersonen hätten große Teile ihres Vermögens in Kryptowährungen investiert, um dieses vor dem finanziellen Zusammenbruch der Landeswährung Kuna zu retten. Die Legalisierung dieses Zahlungsmittels dürfte diesen Trend noch weiter verstärken.



