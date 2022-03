Ukraine-Krieg: Russland sperrt Instagram

Denise Bergert

Nach dem Bann für Facebook und Twitter ist nun auch Instagram für Nutzer aus Russland nicht mehr zugänglich.

Vergrößern Instagram ist in Russland gesperrt. © Instagram

Instagram ist seit heute für die große Mehrheit der Nutzer in Russland nicht mehr zugänglich . Bereits in der vergangenen Woche hatte Russland ein Verbot von Instagram im Land ausgesprochen.

Twitter und Facebook ebenfalls verboten

Damit reagiert die russische Regierung auf eine Entscheidung der Instagram-Muttergesellschaft Meta. Der Konzern wollte Instagram- und Facebook-Nutzern in einigen Ländern erlauben, zu Gewalt gegen russische Soldaten nach dem Einmarsch in die Ukraine aufzurufen. Um den Informationsfluss über den Krieg zu kontrollieren, wurden in Russland bereits Twitter und Facebook verboten .

Instagram-Chef kritisiert Verbot

Instagram-Chef Adam Mosseri bezog bereits in der vergangenen Woche zum Verbot Stellung: „Diese Entscheidung wird 80 Millionen Menschen in Russland voneinander und vom Rest der Welt abschneiden, da rund 80 Prozent der Menschen in Russland einem Instagram-Konto außerhalb ihres Landes folgen. Das ist falsch,“ so Mosseri.

Plattform für kritische Meinungsäußerungen verschwindet

Am Wochenende veröffentlichten bereits zahlreiche russische Influencer Abschiedsgrüße auf Instagram und ermutigten ihre Follower, ihnen auf anderen Plattformen zu folgen oder den Bann per VPN zu umgehen. Neben der Arbeitsgrundlage für Influencer verschwindet mit Instagram auch eine Plattform aus Russland, über die sich Bürger gegen den Krieg in der Ukraine aussprechen konnten.