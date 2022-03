Ukraine-Krieg: Epic spendet 14 Tage lang alle Fortnite-Einnahmen

Panagiotis Kolokythas

Epic Games will in den nächsten zwei Wochen durch Fortnite erzielte Einnahmen an die Ukraine spenden. Microsoft beteiligt sich.

Vergrößern Fortnite-Spieler können jetzt Ukraine unterstützen © Epic Games

Epic Games führt eine große Spendenaktion für die Ukraine durch. Alle zwischen dem 20. März und dem 3. April 2022 generierten Einnahmen im Spiel Fortnite werden im Rahmen der Aktion komplett an die Ukraine gespendet. An der Aktion beteiligt sich laut Angaben von Epic auch Microsoft. Alle auf der Xbox in den zwei Wochen erzielten Fortnite-Nettoeinnahmen werden ebenfalls gespendet.

Mit der Aktion sollen humanitäre Hilfsprojekte unterstützt werden, die Menschen helfen, die von dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine betroffen sind. "Diese Organisationen sind vor Ort und leisten unter anderem gesundheitliche Hilfe sowie Hilfe mit der Bereitstellung von Nahrung, sauberem Wasser, wichtigen Versorgungsgütern, einer Rechtsberatung und einer Unterkunft", erklärt Epic.

Diese Organisationen sollen das Geld erhalten, wobei laut Epic die Namen weiterer Organisationen in den kommenden Tagen hinzugefügt werden sollen: Direct Relief, Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) , Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen und UNHCR - The UN Refugee Agency.

Epic will das Geld schnell an Hilfsorganisationen überweisen

Epic will alle in Fortnite im besagten Zeitraum erzielten Einnahmen so schnell wie möglich an die Hilfsorganisationen überweisen, um sie bei der Hilfe der ukrainischen Bevölkerung zu unterstützen. Dabei werde nicht darauf gewartet, bis die tatsächlichen Zahlungen über die Plattformpartner und Zahlungsdienstleister bei Epic eingehen, was einige Zeit dauern kann. Stattdessen werden die gemeldeten Transaktionen unmittelbar an die Hilfsorganisationen weitergeleitet.

In der FAQ klärt Epic außerdem darüber auf, dass alle mit Echtgeld getätigten Transaktionen in Fortnite berücksichtigt werden. Dazu zählen auch: V-Bucks-Pakete, Abonnementbeiträge der Fortnite-Crew, verschenkte Battle Passes und Packs mit kosmetischen Gegenständen. Zudem werde auch der Erlös von Karten für V-Bucks und kosmetische Gegenstände berücksichtigt, die im Einzelhandel gekauft werden. Ebenso berücksichtigt werden auch alle bereits erworbenen Karten, die jetzt zwischen dem 20. März und 3. April eingelöst werden.

Nicht berücksichtigt werden dagegen alle Käufe, die in Fortnite mit V-Bucks getätigt werden, weil es sich hier nicht um Echtgeld-Käufe handle.

Epic betont in der FAQ zusätzlich, dass sich die Aktion nicht auf das "Unterstütze einen Creator"-Programm auswirke. Epic werde alle Einnahmen, die die Creators im Rahmen dieses Programms zwischen dem 20. März und 3. April erzielen, separat auszahlen. Die Teilnehmer des Creators-Programms, die mit ihren Einnahmen den Menschen in der Ukraine helfen wollen, werden dazu aufgefordert, sich selbst bei den entsprechenden Hilfsorganisationen zu melden und zu helfen.

Und was ist mit Fortnite-Nutzern, die nicht wollen, dass Ihr Geld für die Ukraine gespendet wird? Für die hat Epic eine einfache Empfehlung: "Wenn du nicht möchtest, dass die aus deinem Kauf resultierenden Einnahmen an Hilfsorganisationen weitergegeben werden, empfehlen wir dir, zwischen dem 20. März 2022 und dem 3. April 2022 keine Fortnite-Käufe mit Echtgeld zu tätigen."