Überschallflugzeuge heben ab 2029 mit Passagieren ab

United Airlines hat 15 Überschallflugzeuge gekauft, die Ende des Jahrzehnts abheben sollen.

Die US-Fluggesellschaft United Airlines (UA) will ab dem Jahr 2029 mit Überschallflugzeuge Passagiere über die Kontinente und Ozeane befördern. Dazu hat UA einen entsprechenden Kaufvertrag mit dem Unternehmen "Boom Supersonic" unterzeichnet, wie die beiden Unternehmen mitteilen. Insgesamt werden in einem ersten Schritt 15 Überschallflugzeuge des Typs "Overture" erworben. Sobald diese Flieger die offizielle Zulassung erhalten, hat die Fluggesellschaft per Option die Möglichkeit, weitere 35 Flugzeuge zu kaufen.



Die Flugzeuge selbst befinden sich noch in der Entwicklung. Erste Testflüge sollen im kommenden Jahr starten. Die Auslieferung soll im Jahr 2025 erfolgen. Dann sollen die Testflüge der "Overture" starten und damit auch der Zulassungsprozess, der um die zwei bis drei Jahre dauern wird.

In 3:30 Stunden von New York nach London

Laut Boom werden die "Overture"-Flugzeuge kohlenstoffneutral fliegen und mit 100 Prozent nachhaltigem Flugbenzin betankt werden. Die maximale Flughöhe gibt der Hersteller mit 60.000 Fuß (18,288 Meter) und die Fluggeschwindigkeit mit Mach 1.7 (etwa 2.030 km/h) an. In den Flugzeugen sollen bis zu 88 Passagiere passen, die eine Strecke von bis zu 4.888 Meilen (etwa 7850 Kilometer) zurücklegen können.

Mehr als 25 Jahre nach dem letzten kommerziellen Flug der Concorde (2003) sollen ab Ende dieses Jahrzehnts damit wieder Passagiere mit Überschallgeschwindigkeit reisen dürfen. Die Reisezeit etwa zwischen London und New York soll laut Boom bei etwa dreineinhalb Stunden liegen. Die aktuell schnellsten Passagierflugzeuge benötigen für die Strecke sechseinhalb Stunden. Im Gegensatz zur Concorde sollen Passagiere mit den Boom-Flugzeugen auch deutlich komfortabler Reisen können, weil mehr Platz zur Verfügung steht. Offen bleibt aber, wie hoch die tatsächlichen Ticket-Preise dann ausfallen werden.