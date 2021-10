Überblick: Höhere Strafen für Raser, Falschparker und Rettungsgassensünder

Hans-Christian Dirscherl

Am 8. Oktober 2021 beschließt der Bundesrat voraussichtlich höhere Strafen für Verkehrssünder. Das ändert sich.

Höhere Strafen für Raser, Falschparker und Rettungsgassensünder

Der ADAC hat zusammengefasst, mit welchen neuen und höheren Bußgeldern bald Falschparker und Raser rechnen müssen. Die Änderungen betreffen aber nur die Höhe der Bußgelder, nicht jedoch die Grenzen, ab denen Fahrverbote verhängt werden. Der Bundesrat wird voraussichtlich am Freitag, den 8. Oktober 2021, den Änderungen in der Bußgeldkatalogverordnung zustimmen. Erst danach können die neuen Bestimmungen in Kraft treten.

Die folgenden Angaben gelten für Pkw bis 3,5 Tonnen Leergewicht.

Falschparker

Für das Halten und Parken mit Behinderung auf dem Rad- oder Gehweg oder in zweiter Reihe wird neben einem Bußgeld von mindestens 70 Euro auch ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg fällig.

Unberechtigtes Parken auf Parkplätzen für E-Autos und Carsharer

Es wird ein neuer Tatbestand eingeführt: unberechtigtes Parken auf einem Parkplatz für elektrisch betriebene Fahrzeuge und Carsharingfahrzeuge. Dieser Tatbestand wird mit einem Verwarnungsgeld von 55 Euro geahndet.

Raser

Wer mit dem Auto oder Motorrad bis zu 20 Stundenkilometer zu schnell fährt, zahlt demnächst doppelt so viel wie bisher. Innerorts bis zu 70 Euro statt bisher 35 Euro (bei 16 bis 20 km zu schnell) und außerorts 60 Euro statt bisher 30 Euro (bei 16 bis 20 km zu schnell). Die Fahrverbotsgrenzen hingegen bleiben unverändert und wie bisher gibt es erst für Übertretungen ab 21 km/h einen Punkt in Flensburg.

Vergrößern Für normale Pkw bis 3,5 t werden die Geldbußen in Euro bei Geschwindigkeitsüberschreitungen wie in dieser Tabelle zu lesen erhöht. © bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/K/update-stvo-novelle.html

Rettungsgasse: Nicht bilden oder unerlaubt nutzen

Für das Nichtbilden oder unerlaubte Nutzen einer Rettungsgasse drohen künftig Bußgelder zwischen 200 und 320 Euro und immer ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte. Das Fahrverbot wird unabhängig von einer konkreten Gefahr oder Behinderung ohne weitere Differenzierung verhängt. Das gilt uneingeschränkt auch für Motorradfahrer!

Den vollständigen geplanten Bußgeldkatalog finden Sie auf dieser Seite des Bundesverkehrsministeriums.

