Über 50 Xbox-Spiele jetzt kostenlos online spielbar ohne Abo

Michael Söldner

Microsoft streicht den bisher geltenden Gold-Zwang für das Online-Gaming kostenloser Spiele aus dem Xbox Store.

Vergrößern Free2Play-Spiele sind auf der Xbox ab sofort ohne Gold-Abo online spielbar. © xbox.com

Schon seit Jahren bietet Microsoft auf seiner Xbox-Plattform Free2Play-Spiele an, die sich ohne zusätzliche Kosten nutzen lassen. Wer diese meist auf Online-Multiplayer ausgelegten Titel jedoch mit Freunden spielen möchte, benötigte dafür bislang ein kostenpflichtiges Gold-Abo für das Xbox Network (ehemals: Xbox Live). Dies wurde nun geändert: Alle Free2Play-Spiele auf der Xbox One und Xbox Series X/S sind ab sofort auch ohne Gold-Mitgliedschaft online spielbar. Damit steht einer lockeren Runde in „Call of Duty: Warzone“ oder „Fortnite“ mit Freunden, die kein Gold-Abo besitzen, nichts mehr im Wege.

Microsoft hatte diese Änderung schon Anfang des Jahres in Aussicht gestellt, allerdings keinen konkreten Zeitplan für die Umstellung genannt. Die Änderung bezieht sich auch nur auf Free2Play-Spiele. Wer normale Spiele im Multiplayer online spielen möchte, benötigt weiterhin ein Xbox-Gold-Abo. Am eigentlichen Gold-Abo wurden keine Änderungen vorgenommen. Weiterhin erhalten Abonnenten mit „Games with Gold“ meist mehrere Spiele pro Monat ohne zusätzliche Kosten. Dazu kommen Rabatte im Xbox Store. Zu den Free2Play-Titeln gehören über 50 Spiele. Diese lassen sich kostenlos aus dem Store herunterladen und danach mit Freunden spielen. Highlights darunter sind sicherlich „Call of Duty: Warzone“, „Crackdown“, „DC Universe Online“, „Dead or Alive 5“, „Destiny 2“, „Rocket League“, „World of Tanks“, „Warframe“ oder „Star Trek Online“. Hier sollte sich für jeden Geschmack und jeden Gamer-Typ das passende Spiel finden lassen. Die komplette Auflistung aller Free2Play-Spiele auf der Xbox-Plattform lässt sich hier abrufen .

