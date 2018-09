Über 50 Bugfixes: Windows 10 erhält neues Update

Zum zweiten Mal in dieser Woche liefert Microsoft neue Sammel-Updates für Windows 10. Die Bugfixes...

Vergrößern Neue Sammelupdates für Windows 10 © Microsoft

Für Windows 10 sind neue kumulative Updates erschienen. Falls Sie sich wundern? Ja - schon wieder. Über neue Sammel-Updates hatten wir erst früher in dieser Woche berichtet. Kurze Zeit später hat Microsoft nun neue Sammel-Updates veröffentlicht: Zum zweiten Mal in dieser Woche und zum dritten Mal im September.

Mit der neuen Version werden auf einen Schlag über 50 Fehler in Windows 10 behoben. Entsprechend umfangreich fallen dieses Mal auch die Veröffentlichungsnotizen aus. Es handelt sich aber im Großen und Ganzen eher um kleinere Fehler und Verbesserungen in Windows 10. Microsoft empfiehlt die Installation des Updates, um das System auf einen aktuellen Stand zu bringen. Nicht zuletzt auch in Vorbereitung auf das bald erscheinende Windows 10 Oktober 2018 Update.

Aktualisiert werden die folgenden Windows-10-Versionen:

Windows 10 Version 1803 mit KB4458469 - die Build-Nummer erhöht sich von 17134.286 auf 17134.319



Windows 10 Version 1709 mit KB4457136 - die Build-Nummer erhöht sich von 16299.666 auf 16299.697

Windows 10 Version 1703 mit KB4457141 - die Build-Nummer erhöht sich von 15063.1324 auf 15063.1358

Windows 10 Version 1607 mit KB4457127 - die Build-Nummer erhöht sich von 14393.2485 auf 14393.2517

Welche Windows-10-Version Sie verwenden, können Sie einfach über die Eingabe von Winver in der Kommando-Zeile ermitteln. Geben Sie dazu einfach unten links neben den Start-Button in das Eingabefeld Winver ein und drücken Sie dann die Enter-Taste.

Die neuen kumulativen Updates werden wie gewohnt über Windows Update verteilt. Sie erhalten dabei genau die Bugfixes, die auf dem System noch nicht installiert ist. Entsprechend größer fallen die Updates aus, falls Sie eine frisch installierte Windows-10-Version verwenden.



Windows 10 Oktober 2018 Update: Top-Neuerung gestrichen?