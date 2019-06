Über 4.000 Magazine und Zeitungen lesen für 0,99 Euro/Monat

Ina Reiter

Sommer-Aktion von Readly: Lesen Sie jetzt Magazine und Zeitungen wie PC-Welt, Men’s Health, Auto Motor Sport, Sport Bild, Playboy und Die Welt für nur 0,99 Euro/Monat.

Partnerangebot Vergrößern Digitale Ausgaben aller Magazine bei Readly für nur 0,99 Euro/Monat

Das Angebot gilt 2 Monate lang – danach kostet der Service 9,99 Euro pro Monat. Sie können das Abonnement jederzeit kündigen.



Bei Readly haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 4.000 Magazine und Zeitungen aus den Bereichen Lifestyle, Computer & Technik, Auto & Motorrad, Sport, Wirtschaft, Hobbys uvm. Der Sommer-Deal 0,99 Euro/Monat gilt noch bis Juli 2019!



Lesen Sie immer die aktuelle digitale Ausgabe Ihres Lieblingsmagazins auf Ihrem Smartphone oder Tablet - ganz bequem mit der Readly-App. Sie können uneingeschränkt Magazine oder Zeitungen herunterladen, speichern und offline lesen. Es gibt keine zusätzlichen Extragebühren und der Dienst ist jederzeit kündbar.

Beliebte Titel bei Readly : inTouch, Cosmopolitan, Playboy, auto motor und sport,

Myself, Euro, Sport Bild, Time Magazine, Börse Online, GamePro, ColorFoto und Rolling Stone.

NEU seit März 2019: Zeitungen bei Readly

Nutzer von Readly finden ab 21.03.2019 nicht nur Zeitschriften, sondern auch Zeitungen in ihrer App. Neben den 3000+ Magazinen sind die BILD, BILD am Sonntag, BZ, Welt, Welt kompakt sowie Welt am Sonntag verfügbar.

Magazine von PC-Welt: Auch die Digitalausgaben von PC-Welt, PC-Welt Plus und das PC-Welt Sonderheft sind in der App kostenlos enthalten.



Hier geht es zum Readly Sommer-Deal - 2 Monate für 0,99 Euro