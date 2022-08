Über 1.500 Microsoft-Emojis sind jetzt Open Source

Panagiotis Kolokythas

Microsoft hat auf einen Schlag hunderte Emojis zur Open Source erklärt. Aber Clippy fehlt, aus diesem Grund.

Vergrößern Über 1.500 Microsoft-Emojis sind jetzt frei verfügbar. © Microsoft

Microsoft hat nahezu seine gesamte Bibliothek der modernen (Fluent) Emojis zu Open Source erklärt und hier auf Figma und hier auf Github zur freien Verfügung gestellt. Damit dürfen alle Nutzer diese Emojis nach Belieben verändern, nutzen, verbreiten und in eigenen Veröffentlichungen oder Produkten verwenden. Zum Einsatz kommen diese Emojis in Microsoft-Produkten wie Microsoft 365, Teams oder Windows.

Tipp: Emojis unter Windows mit diesem Shortcut nutzen



In einem Blog-Beitrag erklärt Microsoft, dass dies ein weiterer Beitrag von Microsoft zur "Demokratisierung der Erfahrungen von Urhebern" sei. Ein großes Team von Microsoft-Designern habe über ein Jahr an den neuen Emojis gearbeitet, damit diese in unterschiedlichen Formaten und Sprachen verfügbar gemacht werden können.

Jedes der Emojis ist beispielsweise in einer Vektor-Version verfügbar und zusätzlich auch in einer flachen und einfarbigen Fassung. Auf diese Weise seien exakt 1.538 Emojis entstanden, die ab sofort allen Nutzern zur freien Verwendung verfügbar gemacht werden.

Es gibt aber auch eine Einschränkung: Einige Emojis kann Microsoft nicht als Open Source freigeben, weil deren Inhalte durch Markenzeichen geschützt sind, die Microsoft gehören. Dazu gehören Clippy, aber auch die Emojis für Länderflaggen, Videospiele und Technologie-Experten.



So erhalten Sie die Emojis

Auf Github finden Sie alle Emoji-Downloads auf dieser Seite. Der Ordnername gibt einen Hinweis darauf, um welches Emoji es sich handelt. In diesem Ordner finden Sie etwa das "Alien"-Emoji in den jeweiligen Unterordnern "3D", "Color", "Flat" und "High Contrast". Und dies jeweils in den Formaten "png" oder "svg". Diese Dateien können mit nahezu jeder Bildbearbeitung geöffnet und verarbeitet werden.