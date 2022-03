Hans-Christian Dirscherl

Nach zwölf Jahren bekommt Ubuntu Linux ein neues Logo. So sieht es aus und das sind die Unterschiede zu den bisherigen Logos, die Canonical für Ubuntu entwickelt hat.

Vergrößern Ubuntu Linux hat ein neues Logo - so sieht es aus © omgubuntu.co.uk/

Ubuntu Linux bekommt ein neues Logo. Dieses stellt aber gegenüber dem bisherigen Logo keine Revolution dar, sondern ist nur Feintuning.

Das neue Ubuntu-Logo stellt Canonical, das Unternehmen hinter der Linux-Distribution Ubuntu, in einem Blogeintrag sowie in einem kurzen Videoclip auf YouTube vor.

Das Bild zu dieser Meldung zeigt die mittlerweile drei Entwicklungsstufen des Ubuntu-Logos.

Das Ubuntu-Logo stellt seit jeher den „Circle of Friends“ dar und das Wort "Ubuntu" bedeutet in der afrikanischen Sprache Zulu so viel wie „Menschlichkeit“. Dieser „Circle of Friends“ ist mit der jetzt aktualisierten Version schlanker geworden und die Symbole für die einzelnen Freunde liegen nunmehr im Kreis und sind sozusagen enger zusammengerückt. Das ganze Logo bildet jetzt außerdem ein hochkant stehendes oranges Rechteck.

Das Farbschema Weiß und Orange behält Canonical aber bei. Bei der ersten Logo-Generation von 2004 kamen noch mehr Farben zum Einsatz, die zudem deutlich miteinander gemischt waren - das sollte die vielen unterschiedlichen Hautfarben der Menschen symbolisieren. Das machte das Logo aber etwas unruhig. Mit der zweiten Logo-Generation von 2010 hielt nun bekannte weiß-orange Farbschema Einzug.

Das neue Logo kommt genau rechtzeitig zum Erscheinen der nächsten großen neuen Ubuntu-Version 22.04 LTS - also eine Ubuntu-Version mit Langzeit-Support, die den Nutzern Planungssicherheit für viele Jahre geben wird. Mehr dazu lesen Sie in Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish: Download und Neuerungen.