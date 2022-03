Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish: Download und Neuerungen

Hans-Christian Dirscherl

Das nächste Ubuntu 22.04 LTS hört auf den Namen Jammy Jellyfish und bietet endlich wieder Langzeit-Support. Das ist neu. Plus: Neues Ubuntu-Logo!

Vergrößern Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish hat ein neues Logo. © Canonical

Codename: Jammy Jellyfish

Canonical hatte bereits im Oktober 2021 den Codenamen der nächsten Ubuntuversion verraten . Demnach hört Ubuntu 22.04 auf den Namen „Jammy Jellyfish“.

Der Codename „Jammy Jellyfish“ trägt das englische Wort für Marmelade (“jam“) in sich. Jellyfish wiederum ist das englische Wort für Qualle. „Jelly“ bedeutet im Englisch zudem Gelee.

Neues Logo für Ubuntu

Ubuntu 22.04 wird die erste Ubuntu-Version sein, die das neue Ubuntu-Logo verwendet. Mehr zum neuen Logo und wie es aussieht lesen Sie in Ubuntu Linux hat ein neues Logo - so sieht es aus .



Vergrößern Chronologisch von links nach rechts die drei Generationen des Ubuntu-Logos. © Canonical

Langzeit-Support: 5 Jahre für jeden Anwender

Ubuntu 22.04 ist eine LTS-Variante, bekommt also standardmäßig fünf Jahre Support und gegen Bezahlung sind es sogar zehn Jahre Support (Extended Maintenance Release, ESM). (Professionelle) Anwender haben damit also für viele Jahre Planungssicherheit und müssen nicht kurzfristig auf eine neue Ubuntu-Version wechseln.

Erscheinungstermin

Am 24.2.2022 soll der Feature Freeze sein. Ab diesem Datum kommen keine neuen Funktionen mehr hinzu. Ab dem 17.3. gibt es zudem keine Änderungen mehr an der Bedienoberfläche. Am 14.4.2022 ist der Final Freeze.



Als Erscheinungstermin für Ubuntu 22.04 ist dann der 21. April 2022 angegeben .

Neuerungen

Als Desktop dürfte ein angepasster Gnome 42 beim Standard-Ubuntu Verwendung finden, mit Orange als neuem Standard-Farbschema. Die Skriptsprache PHP soll in der Version 8.1 mit an Bord sein. Python 3.10 wird unterstützt - Python ist übrigens die Programmiersprache des Jahres 2021 im Tiobe Index. Wie gehabt werden aber auch wieder zahlreiche Derivate erscheinen wie Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Budgie, UbuntuKylin, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio und Xubuntu sowie Server- und Cloudversionen.

Möglicherweise werden die Nutzer die Möglichkeit bekommen, innerhalb des Yaru-Themes eine „Akzent-Farbe“ aus einer vorgegebenen Farbpalette zu wählen. Wie viele und welche Farben zur Auswahl stehen sollen, ist noch unklar, aber vermutlich durften es um die sieben oder acht Farben sein. Das spekuliert omgubuntu.



Tester entdeckten zudem in den aktuellen Testversionen (Daily Builds) einen Hinweis, der die Benutzer dazu auffordert zu Ubuntu Pro zu wechseln. Dieser Hinweis lässt sich abschalten. Ubuntu Pro ist eigentlich ein Angebot für professionelle Nutzer und für Amazon-AWS-Kunden.



Download von Ubuntu 22.04

Experimentierfreudige Nutzer können sich die Daily Builds von Ubuntu 22.04 hier herunterladen. Nur noch 64-Bit-Versionen sind verfügbar. Keinesfalls sollten Daily Builds aber auf Produktiv-Rechnern installiert werden, denn diese können jederzeit abstürzen oder andere Probleme verursachen.



