Ubuntu 21.10 „Impish Indri“: Daily Builds verfügbar

Hans-Christian Dirscherl

Die nächste Ubuntu-Version 21.10 wird ein schelmischer Affe: „Impish Indri“. Sie können sich ab sofort die Daily Builds herunterladen.

Vergrößern Ein Indri von Madagaskar. © LMIMAGES/Shutterstock.com

Kaum ist Ubuntu 21.04 ("Hirsute Hippo", das "behaarte Nilpferd") erschienen , da ist auch schon der Name der nächsten Ubuntu-Version 21.10 durchgesickert, wie unter anderem OMG! Ubuntu berichtet . Demnach heißt Ubuntu 21.10 „Impish Indri“. Das englische Wort „impish“ bedeutet „schelmisch“ oder „verschmitzt“. Ein „Indri“ wiederum ist eine Affenart, genauer gesagt eine Lemurenart, die auf der Insel Madagaskar lebt. Ubuntu 21.10 ist also ein schelmischer Lemur/Affe.



Zu den Neuerungen von Ubuntu 21.10 „Impish Indri“ liegen natürlich noch keine Informationen vor. Allerdings steht schon jetzt fest, dass Ubuntu 21.10 als Oberfläche das neue Gnome 40 besitzt. Vielleicht ist bis zum Erscheinungstermin im Herbst 2021 sogar schon Gnome 41 verfügbar.



Sie können den derzeitigen Zeitplan für Ubuntu 21.10 hier einsehen. Demnach soll am 19. August 2021 der Feature Freeze sein. Am 9. September 2021 wird die Entwicklung der Bedienoberfläche gestoppt. Am 30. September ist dann Kernel Freeze. Im September erscheint zudem die erste Betaversion. Am 7. Oktober wird die gesamte Weiterentwicklung von Ubuntu 21.10 gestoppt und der Release Candidate veröffentlicht.



Ubuntu 21.10 „Impish Indri“ soll dann, wenn alles klappt, am 14. Oktober 2021 erscheinen.

Achtung: Ubuntu 21.10 bekommt nur neun Monate Support. Anwender, die für längere Zeit mit Updates versorgt werden wollen, ohne auf eine neue Ubuntu-Version upgraden zu müssen, sollten also besser Ubuntu 20.04 installieren LTS und diesem die Treue halten. Die nächste neue LTS-Version ist dann Ubuntu 22.04 LTS, das im April 2022 erscheinen wird. Alle LTS-Versionen bekommen fünf Jahre Support und gegen Bezahlung sogar zehn Jahre Support (Extended Maintenance Release, ESM).

Experimentierfreudige und besonders neugierige Linux-Fans können sich ab sofort die Daily Builds von Ubuntu 21.10 herunterladen. Vorsicht : Darin können viele Fehler stecken. Daily Builds sind keinesfalls für Produktionsysteme gedacht.



Download: Ubuntu 21.10 Daily Builds



