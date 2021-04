Ubuntu 21.04 (Hirsute Hippo): Heute erscheint finale Version

Hans-Christian Dirscherl

Die nächste Ubuntu-Version 21.04 trägt den Namen "Hirsute Hippo". Die finale Version wird heute veröffentlicht.

Vergrößern Ubuntu 21.04 "Hirsute Hippo" bekommt neun Monate Support. Das Nilpferd auf dem Foto ist allerdings nicht behaart. © Nils Versemann/Shutterstock.com

Auf den groovenden Gorilla folgt das behaarte Nilpferd. Denn die nächste Ubuntu-Version 21.04 trägt den Namen „Hirsute Hippo“. Das geht aus dem von Canonical veröffentlichten "Hirsute Hippo Release Schedule" hervor. Am 25. Februar 2021 war der Feature Freeze. Seitdem wurden also keine neuen Funktionen mehr in den Quellcode von Ubuntu 21.04 implementiert.

Die Weiterentwicklung der Benutzeroberfläche von Ubuntu 21.04 wiederum wurde am 18. März 2021 eingestellt. Am 1. April 2021 ist wie angekündigt die Beta erschienen; deren Release-Notes lesen Sie hier. Am 8. April wird die Weiterentwicklung des Kernels von Ubuntu 21.04 beendet („Kernel Freeze“) und am 15. April erscheint der Release Candidate. Am 22. April 2021, also heute, soll Ubuntu 21.04 Hirsute Hippo dann für alle Nutzer freigegeben werden.

Die wesentlichen Neuerungen hat die Linux-Insiderseite Omgubuntu kurz zusammengefasst:

Linux-Kernel 5.11

Home-Verzeichnisse kann nicht mehr von jedem Fremden gelesen werden

Wayland als standardmäßiger Display-Server

Standardmäßig Dark Theme

Verbesserungen bei den Desktop-Icons

Libre Office 7.1

Python 3.9

Das neue Gnome 40 wird dagegen noch nicht Bestandteil von Ubuntu 21.04 sein.

Achtung: Ubuntu 21.04 Hirsute Hippo bekommt nur neun Monate Support. Anwender, die für längere Zeit mit Updates versorgt werden wollen, ohne auf eine neue Ubuntu-Version upgraden zu müssen, sollten also besser Ubuntu 20.04 installieren LTS und diesem die Treue halten. Die nächste neue LTS-Version mit dann Ubuntu 22.04 LTS, das im April 2022 erscheinen wird. Alle LTS-Versionen bekommen fünf Jahre Support und gegen Bezahlung sogar zehn Jahre Support (Extended Maintenance Release, ESM).

Download der bisherigen Betaversion:

Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla ist fertig - und für Raspberry Pi optimiert

Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa: Neuerungen, Release, Download

Ubuntu 19.10 Eoan Ermine: Neuerungen, Release, Download

Ubuntu 19.04 Disco Dingo: Download und Neuerungen

Ubuntu 18.10 ist erschienen - mit Gnome 3.30 & Kernel 4.18

Bionic Beaver: Ubuntu 18.04.1 LTS ist verfügbar

Ubuntu 17.10 Artful Aardvark ist verfügbar

Ubuntu 17.04 Zesty Zapus: Das sind die Neuerungen

Diese Ubuntu-Linux-Varianten gibt es: Server, Desktop, IoT