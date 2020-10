Profi IT

Hans-Christian Dirscherl

Canonical hat Ubuntu 20.10 "Groovy Gorilla" veröffentlicht. Unter anderem mit einer für den Raspberry Pi optimierten Version.

Vergrößern Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla ist fertig - und für Raspberry Pi optimiert © bimserd/Shutterstock.com

Canonical hat Ubuntu 20.10 "Groovy Gorilla" veröffentlicht. Ubuntu-Desktop 20.10 kommt mit Kernel 5.8 und Gnome 3.38, welches laut Canonical das Anwendungsraster optimiert, den Reiter „Frequenzen“ entfernt und es ermöglichen soll, Anwendungen nach den Vorlieben der Benutzer zu ordnen und zu organisieren. Der Schalter für die Anzeige der Batterieladung ist jetzt in den Energieeinstellungen sichtbar, private WiFi-Hotspots können mithilfe von eindeutig generierten QR-Codes gemeinsam genutzt werden und eine Neustart-Option wurde zum Statusmenü neben dem Ausloggen/Ausschalten hinzugefügt. Bei den Desktopanwendungen sind vor allem Firefox 81, Libreoffice 7.0.2 und Thunderbird 78.3.2 zu erwähnen.

Für den Raspberry Pi gibt es von Ubuntu 20.10 eine optimierte Version, deren Download Sie hier finden. Dieses Ubuntu 20.10 mit optimierten Raspberry Pi-Images für Desktop und Server ist speziell für Lernende, Erfinder, Lehrkräfte und Unternehmern gedacht. Raspberry Pi-Modelle mit 4GB oder 8GB Arbeitsspeicher (RAM) erhalten volle Unterstützung für den Ubuntu Desktop, so Canonical.



Bei Ubuntu 20.10 handelt es sich anders als bei Ubuntu Linux 20.04 LTS Local Fossa nicht um eine LTS-Version, sondern um eine „Standardversion“, für die Canonical nur neun Monate Updates bereitstellen wird; also bis Juli 2021. Anwender, die für längere Zeit mit Updates versorgt werden wollen, ohne auf eine neue Ubuntu-Version upgraden zu müssen, sollten also besser Ubuntu 20.04 installieren und diesem die Treue halten.

Die Release Notes zu Ubuntu 20.10 finden Sie hier.



Download von Ubuntu 20.10

Sie können sich Ubuntu 20.10 inklusive aller Varianten wie zum Beispiel Kubuntu oder Xubuntu hier herunterladen.

