Ubisoft verschenkt den Taktik-Klassiker Ghost Recon

Michael Söldner

Im Rahmen der Promotion für den neuen „Ghost Recon“-Ableger „Frontline“ verschenkt Ubisoft den Erstling.

Vergrößern Ubisoft verschenkt aktuell den ersten "Ghost Recon"-Ableger sowie mehrere DLCs. © ubisoft.com

Passend zum 20-jährigen Jubiläum der Taktik-Shooter-Serie „Ghost Recon“ hat Publisher Ubisoft mit „Ghost Recon Frontline“ einen neuen Free2Play-Ableger angekündigt. Darin sollen 100 Spieler auf vorerst einer Karte gegeneinander antreten. Im Rahmen der Promotion zum neuen Spiel verschenkt Ubisoft den Erstling aus dem Jahr 2001. Bis zum 11. Oktober um 19 Uhr können sich interessierte Spieler den Taktik-Klassiker sichern und für immer behalten. Grafik und Gameplay dürften einige Fans sicherlich enttäuschen, schließlich hat das Spiel schon 20 Jahre auf dem Buckel. Dennoch dürfte der Klassiker in einigen Spielern wohlige Nostalgie-Gefühle hervorrufen. Schließlich hat sich das Taktik-Urgestein seine Durchschnittswertung von 80 Prozent redlich verdient. Daran ändern auch mittlerweile matschig wirkende Texturen und störrisches Gameplay wenig.

Gleichzeitig zur Geschenk-Aktion bietet Ubisoft auch mehrere DLCs für Nachfolge-Spiele umsonst an. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Interessierte das jeweilige Hauptspiel schon besitzen oder noch erstehen müssen. Konkret bietet Ubisoft den Download „Fallen Ghosts“ für „Ghost Recon Wildlands“ sowie „Deep State Adventure“ für „Ghost Recon: Breakpoint“ aktuell gratis an. Voraussetzung für den kostenlosen Download ist ein Konto bei Ubisoft Connect. Damit lassen sich die Inhalte von der offiziellen Webseite herunterladen und installieren. Die „Fallen Ghosts“-Erweiterung wird neben dem PC auch für PS4, Xbox One, Stadia und den Epic Games Store kostenlos angeboten. Weiterhin lässt sich „Deep State Adventure“ auch direkt im Spiel „Ghost Recon: Breakpoint“ gratis herunterladen. Dazu muss nur der Reiter „Erweiterungen“ angesteuert werden. Dort findet sich der kostenlose Download.



„Ghost Recon“ kostenlos bei Ubisoft herunterladen



„Fallen Ghosts“ für „Ghost Recon Wildlands“ kostenlos herunterladen