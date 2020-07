Ubisoft verschenkt Watch Dogs 2 (PC) für kurze Zeit

Panagiotis Kolokythas

Ubisoft will seine neue Spiele in einem Stream vorstellen und verschenkt bei der Gelegenheit auch Watch Dogs 2 für PC.

Vergrößern Watch Dogs 2 wird verschenkt © Ubisoft

Der Publisher Ubisoft hat für den 12. Juli ab 21 Uhr (deutscher Zeit) den Live-Stream-Event Ubisoft Forward angekündigt. Bei der Gelegenheit will Ubisoft neue Details zu bereits angekündigten Spielen vorstellen und verspricht auch Weltpremieren. Unter anderem wird es Neuigkeiten zu Spielen wie Assassin’s Creed: Valhalla, Watch Dogs: Legion und Hyper Scape geben. Bereits ab 20 Uhr gibt es News zu bereits veröffentlichten Spielen, wie etwa Trackmania, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Just Dance 2020 und Tom Clancy’s The Division 2.

Wer an Ubisoft Forward teilnimmt und sich am 12. Juli mit seinem Ubisoft-Konto anmeldet, der erhält auch ein Geschenk für seine Mühe: Die PC-Version des Hacker-Spiels Watch Dogs 2. In der FAQ zur Aktion heißt es hierzu seitens Ubisoft: "Sei am 12. Juli zwischen 20:30 Uhr und 22:30 Uhr bei Ubisoft Forward dabei, um dein kostenloses Exemplar von Watch Dogs zu erhalten."



Voraussetzung ist, dass man sich Ubisoft Forward über die offizielle Website von Ubisoft oder Uplay anschaut und dort dann auch mit dem Ubisoft-Konto angemeldet ist. Wer sich Ubisoft Forward über Twitch ansieht, der kann sein Twitch-Konto mit Uplay verknüpfen und erhält Watch Dogs 2 dann als Twitch-Drop am 13. Juli.

Watch Dogs 2 erschien im November 2016 und wurde von Ubisoft Montreal entwickelt. Das Open-World-Spiel ist in San Francisco angesiedelt und erzählt die Geschichte des Hackers Marcus Holloway, der mit seinem Hacker-Kollektiv Dedsec gegen das städtische Überwachungssystem ctOS kämpft. Noch in diesem Jahr soll Watch Dogs: Legion erscheinen, in dem ein dystopisches London im Mittelpunkt stehen wird: Nach dem Austritt von England aus der EU verfällt das Land in eine Diktatur, gegen die Dedsec-Mitglieder kämpfen.