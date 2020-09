Ubisoft verschenkt The Division (PC)

Panagiotis Kolokythas

Ubisoft verschenkt für kurze Zeit die Vollversion des PC-Spiels Tom Clancy´s The Division.

Vergrößern Ubisoft verschenkt The Division © Ubisoft

Der Publisher Ubisoft verschenkt ab dem 1. September und bis einschließlich dem 8. September 2020 (10 Uhr) den Loot-Shooter Tom Clancy´s The Division. Das Spiel kann über diese Ubisoft-Seite der eigenen Uplay-Bibliothek hinzugefügt werden und verbleibt dauerhaft dort im Besitz des Spielers.

Der erste Teil der The-Division-Reihe erschien im Jahr 2016 und wurde von Massive Entertainment entwickelt. In dem Spiel kämpft sich der Spieler allein oder mit anderen Spielern durch eine offene Welt. Erzählt wird die Geschichte nach dem Ausbruch einer Epidemie in New York, an der viele Menschen erkranken, die Regierung und Infrastrukturen zusammenbricht und ein Überlebenskampf beginnt. Neben Open-World-Aktivitäten gibt es auch verschiedene Story-Einsätze und eine besonders gefährliche Dark Zone. Ziel des Spiels ist es, durch das Erledigen von Aufträgen und Gegner immer bessere Ausrüstung zu erhalten. Wie es bei einem Loot-Shooter so üblich ist. Besonderen Wert legt das Spiel auf taktische Kampf-Action und stark anpassbare Waffen und Rüstungen, die einem dann im Kampf zusätzliche Vorteile verschaffen.

Wer keinen PC sondern eine Xbox One besitzt, der erhält The Division ebenfalls kostenlos: Das Spiel ist über Xbox Live in Games with Gold im September (bis einschließlich 30.9.) gratis erhältlich. Zusätzlich gibt es bei Games with Gold auch noch die beiden folgenden Spiele kostenlos: Override Mech City Brawl (noch bis zum 15.9.) und De Blob 2 (Xbox 360, bis zum 15.9.).