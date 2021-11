Ubisoft verschenkt Splinter Cell: Chaos Theory

Michael Söldner

Publisher Ubisoft schenkt interessierten Spielern bis zum 25. November „Splinter Cell: Chaos Theory“ aus dem Jahr 2005.

Vergrößern Ubisoft verschenkt aktuell den Klassiker "Splinter Cell: Chaos Theory". © ubisoft.de

Wer sich für die „Splinter Cell“-Reihe von Ubisoft interessiert, sollte sich das folgende Geschenk des Publishers Ubisoft nicht entgehen lassen: Bis zum 25. November verschenkt der französische Spielehersteller die PC-Version des 2005 erschienenen Ablegers „Splinter Cell: Chaos Theory“. Voraussetzung ist die vorherige Installation des Ubisoft Connect-Launchers, der ebenfalls kostenlos angeboten wird. Nach der Installation kann „Splinter Cell: Chaos Theory“ der eigenen Bibliothek hinzugefügt werden. Dort kann das Spiel später beliebig oft gespielt werden. Das Hinzufügen zur eigenen Bibliothek muss jedoch bis zum 25. November um 15 Uhr deutscher Zeit erfolgen.

Schleichen und Eliminieren

In „Splinter Cell: Chaos Theory“ schlüpft der Spieler in den schwarzen Anzug von Sam Fisher. Der Geheimagent muss mit so wenig Aufsehen wie möglich internationale Bedrohungen ausschalten. Entsprechend stehen viele Schleicheinlagen auf dem Programm. Sam Fisher kann sich sogar an die Decke hängen, um Gegner unbemerkt auszuschalten. Darüber hinaus stehen ihm zahlreiche Gadgets zur Verfügung, beispielsweise eine per Waffe abfeuerbare Kamera.

Bester Ableger der Serie

„Splinter Cell: Chaos Theory“ gilt als einer der besten Ableger der Reihe. Die PC-Version kann auf metacritic.com eine Durchschnittswertung von 92 Prozent vorweisen. Wie es künftig mit der Reihe weitergehen wird, bleibt offen. In den vergangenen Jahren hatte Sam Fisher lediglich Gastauftritte in den Spielen „Rainbow Six: Siege“ oder „The Division“. Insider gehen davon aus, dass Ubisoft aktuell an einem neuen Ableger arbeiten könnte. Handfeste Informationen oder gar eine Bestätigung hierzu stehen aber noch aus.

„Splinter Cell: Chaos Theory“ kostenlos bei Ubisoft herunterladen