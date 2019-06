Ubisoft verschenkt Rayman Origins am 10. Juni

Panagiotis Kolokythas

Ubisoft feiert am 10. Juni den 20ten Geburtstag des Spiels Rayman 2. An diesem Tag gibt es ein Rayman-Spiel gratis.

Vergrößern Rayman Origins gibt es am 10. Juni als Geschenk von Ubisoft © Ubisoft

Ubisoft wird auf seiner E3-Pressekonferenz am kommenden Montag (10. Juni) ab 21 Uhr deutscher Zeit seine Spieleneuheiten vorstellen. Die Pressekonferenz wird per Live-Stream auf Twitch.tv übertragen. Bereits um 19:30 Uhr startet dort ein Rayman 2 Speedrun. Mit dieser Aktion will Ubisoft den 20ten Geburtstag von Rayman 2 feiern. Das Ziel ist es, dass der Speedrunner Glackum den bisherigen Weltrekord beim Durchspielen von Rayman 2 bricht.

Allen Zuschauern des Speedruns wird Ubisoft das Rayman-Spiel Rayman Origins schenken. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass das eigene Twitch-Konto zunächst mit dem Uplay-Konto verknüpft werden muss. Wer dann dem Speedrun mindestens 30 Minuten folgt, der erhält als Belohnung das Spiel Rayman Origins über Twitch Drops in seiner Uplay-Bibliothek. Weitere Infos zu der Aktion finden Sie hier bei Ubisoft.