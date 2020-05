Ubisoft verschenkt Assassin's Creed II für PCs

Panagiotis Kolokythas

Ubisoft verschenkt für kurze Zeit das Action-Adventure-Spiel Assassin's Creed II. Es lohnt sich zuzugreifen.

Vergrößern Assassin's Creed 2 ist derzeit gratis erhältlich © Ubisoft

Der Publisher Ubisoft unterstützt weiterhin die weltweiten Bleibt-daheim-Aktionen und steuert zum Zeitvertreib der "eingesperrten" Gamer ein neues attraktives Spiel bei: Nach der Jump-and-Run-Perle Rayman Legends Anfang April ist nun für kurze Zeit erneut (nach Mitte April 2020) Assassin's Creed 2 kostenlos erhältlich. Über diese Ubisoft-Seite können Sie das Spiel ihrer Uplay-Bibliothek dauerhaft hinzufügen. Allerdings gilt die Aktion nur für kurze Zeit und endet am Dienstag, den 5. Mai 2020 um 20 Uhr deutscher Zeit. Erst Ende dieser Woche hatte Ubisoft mit Assassin's Creed: Valhalla den neuesten Teil der Reihe vorgestellt, der zum Weihnachtsgeschäft 2020 auf den Markt kommen wird.



Assassin's Creed 2 erschien im Jahr 2009 und im zweiten Teil der Assassin´s Creed Saga übernimmt der Spieler die Rolle des Assassinen Ezio Auditore da Firenze. Zeitlich ist das Spiel in Italien im späten 15. Jahrhundert angesiedelt. Aus der Spielbeschreibung der Entwickler: "Das Italien der Renaissance - reich an Kunst, Kultur, Gier und Korruption - dient als Kulisse für Assassin's Creed II (...) Erfahre auf deiner Reise mit einem neuen Helden, dem charmanten und freigeistigen Ezio Auditore de Firenze, mehr über den geheimen Assassinen-Orden. Als Firenzes Familie verraten wird, versteckt sich der junge Adlige in den Kanälen Venedigs, wo er die Traditionen und Waffen der Assassinen kennenlernt."

Zum Gratis-Spiel: Assassin's Creed II

Ubisoft bedankt sich bei den Gamern für das Daheimbleiben

Ubisoft betreibt weltweit viele Entwickler-Studios und bedankt sich in seiner Geschenk-Ankündigung bei allen diesen Teams für ihr Verhalten bei diesen "schwierigen und unerwarteten" Umständen. Alle Teams würden - trotz verstärkter Heimarbeit - weiterhin hart an der Entwicklung neuer Spiele und an neuen Inhalten für existierende Spiele arbeiten. Ebenso dankbar zeigt sich Ubisoft über das Verhalten der Gamer, die sich an die Anweisungen der Behörden halten und ebenfalls viel Zeit daheim verbringen.

Um den Gamern diese Zeit etwas zu versüßen, will Ubisoft nach und nach kostenlose Spiele und Spielinhalte anbieten. Die Infos dazu finden sich auf free.ubisoft.com.

Als weitere Gratis-Spiele sind derzeit dort auch Might & Magic: Chess Royale und Rabbids Coding! verfügbar. Hinzu kommen diverse Trial-Versionen.



