Ubisoft und Epic: Die beiden Gratis-Spiele fürs Wochenende

Ubisoft und Epic bieten aktuell zwei Spiele an, die sich kostenlos ausprobieren oder dauerhaft behalten lassen.

Bei Epic und Ubisoft warten am Wochenende zwei Gratis-Spiele.

Wer noch nach kostenlosen Spielen für das bevorstehende Wochenende sucht, dürfte bei Ubisoft und im Epic Games Store fündig werden. Dort werden zwei Titel unverbindlich zum Ausprobieren angeboten. Das Aufbauspiel „Aven Colony“ wird im Epic Games Store sogar als Geschenk offeriert. Darin muss wie im Vorbild „Anno“ oder „Sim City“ eine neue Gemeinschaft errichtet werden. Als Schauplatz dient jedoch ein fremdartiger Planet, auf dem sich der Spieler gegen lebensfeindliche Einflüsse wehren muss. Doch neben der Versorgung der Einwohner mit Nahrung und Strom steht auch das geistige Wohl im Fokus der Planungen. Wer die Kampagne durchgespielt hat, kann in einem Endlosmodus mit Jahreszeiten, Katastrophen und Alien-Sporen kämpfen. Nachdem das Spiel bis zum 11. November über den „Holen“-Button der eigenen Sammlung hinzugefügt wurde, kann es dauerhaft behalten und gespielt werden.

Militär-Shooter mit offener Welt

Actionreicher geht es am Wochenende bei Ubisoft zu: Dort lässt sich das Ballerspiel „Ghost Recon: Breakpoint“ bis zum 7. November in vollem Umfang unverbindlich ausprobieren. Im Gegensatz zum Zustand des Spiels bei der Auslieferung, ist der Titel nach dem Update auf Version 2.0 deutlich besser spielbar. Wer sich von den Vorteilen der letzten Updates überzeugen möchte, kann dies nun im Rahmen der kostenlosen Testphase tun. Sollte „Ghost Recon: Breakpoint“ danach gefallen, so lockt ein Rabatt von 85 Prozent. Dadurch kostet das Spiel in der Standard-Version für den PC als digitaler Download nur noch 9 Euro. Die vor dem Kauf erreichten Fortschritte lassen sich problemlos in die Vollversion übernehmen.

