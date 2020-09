Ubisoft startet Sale mit bis zu 75 Prozent Rabatt

Michael Söldner

Im Rahmen des Online-Events Ubisoft Forward bietet der Publisher 412 Spiele mit Rabatten von bis zu 75 Prozent an.

Vergrößern Im Rahmen eines Online-Events bietet Ubisoft auch hohe Rabatte für PC-Spiele an. © ubisoft.de

Der französische Publisher Ubisoft flankiert sein Online-Event Ubisoft Forward mit einem großen Sale im hauseigenen Store. Dort stehen 412 Spiele und Merchandise-Artikel mit Rabatten von bis zu 75 Prozent zum Kauf bereit. Die Angebote sind unterteilt in Spiele unter 10 Euro, Bestseller, Klassiker und Topseller. Wer den Taktik-Shooter Rainbow Six Siege bislang verpasst hat, kann sich für knapp 10 statt 30 Euro die Deluxe Edition kaufen, in der neben dem Grundspiel auch die Kämpfer aus dem Jahr 1 und 2 enthalten sind. Wer lieber Lust auf ein Aufbauspiel hat, sollte bei Anno 1800 für 24 statt 60 Euro zuschlagen. Die Siedler IV wird mit 75 Prozent Rabatt für 2,25 Euro angeboten. Wer gern mit Freunden gegen KI-Gegner in die Schlacht ziehen möchte, sollte sich The Division 2 für knapp 10 Euro statt 30 Euro anschauen. Den ebenfalls kooperativ spielbaren Ego-Shooter Far Cry 5 bietet Ubisoft für 12 statt 60 Euro an.

Auch die üblichen Kassenschlager Watch Dogs 2 (10 statt 20 Euro), Assassin's Creed Odyssey (18 statt 60 Euro), The Crew 2 (10 statt 50 Euro) oder Assassin's Creed Origins (12 statt 60 Euro) bietet der Publisher mit hohen Rabatten an. Das Online-Event Ubisoft Forward beginnt heute Abend um 21 Uhr deutscher Zeit. Dort will der Publisher voraussichtlich das Remake von Prince of Persia vorstellen.

Ubisoft Forward Sale anschauen