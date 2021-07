Ubisoft kündigt kostenloses Spiel „Tom Clancy's XDefiant“ an

Michael Söldner

Der Arena-Shooter „Tom Clancy's XDefiant“ von Ubisoft soll kostenlos auf PC und Konsole angeboten werden.

Vergrößern Tom Clancy's XDefiant“ soll als kostenloses Spiel angeboten werden. © ubisoft.com

Publisher Ubisoft hat mit dem Spiel „ Tom Clancy's XDefiant “ einen neuen Arena-Shooter vorgestellt, der zwei Teams mit jeweils sechs Spielern gegeneinander antreten lässt. Das in der Ego-Perspektive präsentierte Multiplayer-Spiel soll zudem kostenlos sein und sich über kosmetische Gegenstände finanzieren. Ubisoft orientiert sich an Titeln wie „Call of Duty“ oder „Overwatch“, setzt auf futuristische Waffen und Gadgets sowie Charaktere aus dem reichhaltigen Tom Clancy-Universum. In den USA und Kanada soll schon am 5. August ein Testlauf mit „Tom Clancy's XDefiant“ starten, hiesige Spieler bleiben also außen vor. Weitere Testläufe seien aber geplant.

Wie aus ähnlichen Spielen gewohnt, können alle Teilnehmer eine Fraktion wählen und ihre Primär- sowie Sekundärwaffe mit Aufsätzen anpassen. Dazu kommen Gadgets, beispielsweise ein Schild, welches Schüsse zeitweise aufhält. Zu dem klassischen Modus 6-gegen-6 kommen lineare Spielmodi wie Vorherrschaft oder Eskortieren. Eine Vielzahl an Karten soll gewährleisten, dass sich Matches ausreichend voneinander unterscheiden. Als Fraktionen stehen „Wolves“, „Outcasts“, „Cleaners“ und „Echelon“ bereit. Später seien zudem weitere Charaktere mit eigenen Fähigkeiten geplant. So dürfte es wie in anderen Ubisoft-Spielen Gastauftritte von „Sam Fisher“ oder Kämpfern aus „Rainbow Six Siege“ geben. „Tom Clancy's XDefiant“ soll laut Hersteller für PC, Google Stadia, PS4, PS5, Xbox One sowie Xbox Series X/S erscheinen. Da der Titel als Free-2-Play-Spiel angeboten wird, können Fans auf hohe Spielerzahlen hoffen. Um das Interesse am Spiel dauerhaft aufrecht zu erhalten, muss Ubisoft jedoch regelmäßig neue Inhalte veröffentlichen und auch nach dem Release auf die Wünsche und Bedürfnisse der Spieler eingehen.





Coole Gratis-PC-Spiele gegen Langeweile