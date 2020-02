Ubisoft Winter Sale auf Amazon.de

Michael Söldner

Auf Amazon stehen derzeit zahlreiche PC- und Konsolenspiele von Ubisoft vergünstigt zur Verfügung.

Vergrößern Auf Amazon bietet Ubisoft zahlreiche Spiele deutlich günstiger an. © ubisoft.de

Wer Spiele mit Verpackung bevorzugt, kann aktuell bei Amazon einige Schnäppchen machen. Im Rahmen des Ubisoft Winter Sale hat der französische Publisher viele Spiele für PS4, Xbox One oder Switch im Preis reduziert. Wie lange die Angebote gelten, ist bislang unklar. Interessierte Spieler sollten also schnell zugreifen. Assassin's Creed Odyssey in der Standard Edition für Xbox One und PS4 kostet aktuell beispielsweise 29,99 Euro. Wer sich hingegen für das Doppelpack aus Assassin's Creed Origins und Assassin's Creed Odyssey entscheidet, zahlt 39,99 Euro. Die Sonderauflage von Assassin's Creed Odyssey in der Medusa Edition wird als Paket aus Spiel, Statue, DLCs und Artbook momentan für 59,99 Euro statt 70,88 Euro angeboten. Lieferbar ist die Edition aber erst ab dem 21. Februar 2020.

Preisreduziert sind außerdem die Spiele Ghost Recon Breakpoint für 36,90 Euro (PS4) und 29,99 Euro (Xbox One) sowie die Gold Edition von The Division 2 für Xbox One (39,99 Euro). Wer bevorzugt auf der Switch von Nintendo spielt, findet ebenfalls drei Angebote: Mario & Rabbids Kingdom Battle Gold Edition kostet 29,99 Euro, Just Dance 2020 ist für 35,34 Euro zu haben und Assassin's Creed 3 Remastered für die Switch wird für 29,99 Euro angeboten. Insgesamt umfasst der Ubisoft Winter Sale 17 Spiele in ihren jeweiligen Versionen.

